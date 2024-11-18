Темная одежда больше никогда не будет выцветать: об этих лайфхаках знают не все

Если вы имеете много темной, черной одежды, вы уже точно заметили, что со временем она становится как бы серой, более тусклой. Происходит это, скорее всего, из-за ошибок во время стирки.

Вы, вероятно, слышали немало лайфхаков о том, как сохранять яркость белых вещей, но как насчет черных? Что делать для того, чтобы вещи оставались яркими и действительно темными? На самом деле всего несколько действий могут помочь в достижении этого результата, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Разделяйте вещи во время стирки во время стирки

Вероятно, вы уже отделяете белые вещи от цветных, но не менее важно отделять и темные. Это поможет со временем сохранить его и в дальнейшем темным. Впрочем, это не значит, что вам нужно стирать только черные вещи вместе. Также к такой стирке вы можете добавить темно-синюю одежду и насыщенный красный.

Используйте холодную воду

В общем для стирки большинства белья можно обойтись горячей водой, кроме некоторых случаев. Особенно это касается черной одежды, ведь горячая вода может привести к тому, что черные цвета будут быстрее исчезать и вымываться. Кроме того, это также может закончиться усадкой вашей одежды.



Черную одежду нужно стирать в холодной воде / Фото Pexels

Не сушите на тепле

Если вы привыкли вывешивать свое белье на яркое солнце или класть на батарею для более быстрого результата, с черными вещами делать так категорически нельзя. И тепло, и яркий свет приводят к тому, что они выгорают и со временем становятся тусклыми.

Стирайте наизнанку

Если у вас дома есть сетчатый мешок для стирки, стоит использовать его для черной одежды. Это действительно поможет защитить ее от чрезмерного полоскания во время цикла, и убережет от потускнения. Кроме того, старайтесь всегда выворачивать вещи, чтобы сохранить цвет.