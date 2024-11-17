Маска для волос, кондиционер и масла помогут получить блестящие волосы, впрочем все это не будет работать, если вы не будете придерживаться сбалансированной диеты, которая прямо влияет на здоровье волос, пишет 24 Канал со ссылкой на She Finds.

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В определенных продуктах есть достаточное количество необходимых витаминов и минералов, а также железо, белок и здоровые жиры, которые необходимы волосам.

Шпинат

В шпинате содержится железо, кальций, магний, калий, холин, фолиевая кислота и витамины A, C, E, K, B6. Все эти питательные вещества необходимы для здоровых волос, поскольку помогают восстановить их и даже улучшают рост.

Лосось

Употребляйте лосось часто, поскольку он насыщен омега-3 жирными кислотами, которые укрепляют волосяные фолликулы и делают волосы блестящими. Красная рыба является источником белка, витаминов D, B12, A, B6 и B3, а также таких минералов, как селен, калий и магний.



Лосось хорошо влияет на здоровье волос / Фото Pexels

Фасоль

Для роста волос белок является необходимым, а фасоль – это отличный источник белка, железа, биотина, цинка, магния и фолиевой кислоты. Высокое содержание клетчатки в фасоли способствует усвоению витаминов и минералов.

Цитрусовые

Высокое содержание коллагена в организме способствует лучшему здоровью волосяных фолликулов. Цитрусовые содержат много витамина С, который играет роль в формировании коллагена. Добавляйте в свой рацион апельсины и лимона. Также витамин С есть в зеленом перце, брокколи и сладком картофеле.

Морковь

Витамин А, который содержится в моркови, очень полезен для здоровья волос. Морковь надо есть, чтобы поддерживать и восстанавливать волосяные фолликулы и поддерживать клеточный обмен для роста волос. Витамин А можно найти в сладком картофеле, шпинате и красном болгарском перце.