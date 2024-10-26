Время и период стрижки зависит от того, как будут проходить ваши дни, пишут Porady 24. С помощью календаря стрижек, вы сможете выбрать день, который улучшит вашу жизнь и обойти те дни, которые могут принести в будущем проблемы.

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Астрологи говорят, что лунный календарь стрижек действительно имеет заметное влияние на жизнь человека, поэтому к нему стоит прислушаться.

По лунному календарю на ноябрь 2024 года циклическая смена фаз луны будет проходить в такой последовательности

Новолуние – 1 ноября;

– 1 ноября; Растущая Луна – со 2 по 15 ноября;

– со 2 по 15 ноября; Полнолуние – 16 ноября;

– 16 ноября; Убывающая Луна – с 17 по 30 ноября.

С учетом особенностей влияния Луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:

1 ноября – стрижка боб является трендом этой осени, поэтому можете сделать ее в первый день нового месяца.

2 ноября – если сегодня вы обрежете секущиеся кончики, то волосы будут выглядеть ухоженными и послушными до следующей стрижки.

3 ноября – дата наполнена сильной энергией. Если хотите иметь красивые волосы, то нужно в этот день хорошо о них позаботиться

4 ноября – сегодня можете делать любую стрижку или прическу. Позвольте себе делать то, чего давно хотели, но боялись.

5 ноября – неудачный день для стрижки. Лучше отложить поход к парикмахеру.

6 ноября – если подрезать волосы в этот день, то весь месяц у вас не будет возникать никаких проблем с укладкой.

7 ноября – неудачный день, чтобы делать кардинальные изменения в своей внешности. Лучше уделите больше внимания уходу за волосами.

8 ноября – сегодня можно решиться и самостоятельно подрезать кончики своих волос. Это намного проще, чем вам может показаться, на первый взгляд.

9 ноября – удачный день для стрижки или окрашивания. Чтобы вы себе не выбрали, фаза луны удачно отразится на ваших волосах.

10 ноября – замечательный день для стрижки. Она получится удачной, освежит вас и подарит огромный спектр эмоций.

11 ноября – энергетически наполненный день. Стрижка в такой период принесет вам успех на работе.

12 ноября – в этот день лучше не стричься. Однако изменение цвета волос будет удачным решением. Выбирайте оттенок кардинально противоположный своему.

13 ноября – хороший день для стрижки или окрашивания волос. Любые манипуляции мастера пойдут вам на пользу.

14 ноября – если подрезать волосы в этот день, то они будут непослушными и медленно расти.

15 ноября – избавляться от большой длины волос не стоит. Лучше просто подрезать кончики.

16 ноября – решитесь на те изменения, которых давно хотели, но не делали из-за определенных предубеждений. Любые рискованные действия с волосами в этот день будут иметь положительные последствия.

17 ноября – лучше не красить волосы в этот день, поскольку краска будет иметь плохое влияние, а волосы начнут чаще выпадать.

18 ноября – обладательницам волнистых волос, которые стремятся их постоянно выровнять, можно решиться сегодня на стрижку. Эффект вас приятно удивит.

19 ноября – сделайте модную челку-шторку. Пряди волос лягут аккуратно и с ними не будет проблем во время будущих укладок.

20 ноября – удачное время для домашних стрижек. Попробуйте самостоятельно избавиться от секущихся кончиков.

21 ноября – полезный день для похода к парикмахеру. Можете кардинально изменить свою стрижку и прическу и даже цвет волос.

22 ноября – если укоротить волосы в этот день, то существует вероятность привлечь финансовые проблемы.

23 ноября – благополучное время для челки. Если вы волновались, что вам будет трудно укладывать челку, то ее послушность вас приятно удивит.

24 ноября – рекомендовано в этот день посетить парикмахера. Стрижка подарит вам свежий и омоложенный вид.

25 ноября – отличное время для рискованных экспериментов. Если всю жизнь были брюнеткой, то сегодня можете стать блондинкой.

26 ноября – стрижка, сделанная в этот день, спровоцирует снижение вашей физической силы и работоспособности.

27 ноября – посвятите вечер домашнему уходу для волос. Воспользуйтесь самодельной маской или специальными маслами, чтобы улучшить состояние шевелюры.

28 ноября – новая прическа будет способствовать налаживанию личных отношений с близкими.

29 ноября – откажитесь от химических салонных процедур по уходу за волосами.

30 ноября – стрижка, сделанная сегодня, будет вам к лицу. Также в этом вы убедитесь благодаря комплиментам от окружающих.