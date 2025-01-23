Махровые полотенца будут служить вам годами: как их стирать, чтобы они были пушистые

Махровые полотенца – это важный элемент в любой ванной комнате, ведь они приятные на ощупь и хорошо впитывают влагу. Вот только со временем эти два свойства могут ухудшиться.

Нет ничего лучше свежего комплекта махровых полотенец – они не только придают роскошный вид ванной комнате, но и использование мягкого полотенца после ванной ощущается как одна из маленьких роскошей в жизни. Но всего несколько неправильных циклов стирки могут свести на нет всю мягкость полотенца, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Не используйте горячую воду

Конечно, высокая температура нужна для того, чтобы полотенца качественно постирались, а все бактерии из них исчезли, однако эксперты советуют каждые 3 – 5 циклов стирки использовать холодную воду.

Высокая температура вызывает усадку полотенец, а со временем также ослабляет хлопковые волокна, из-за чего они становятся менее мягкими и приобретают неприятную жесткость.

Стирайте полотенца отдельно

Да, это может показаться лишней морокой, и стирка полотенец вместе с остальной одеждой – это далеко не лучшая идея. Махровый материал склонен к сцеплениям, и отдельная стирка может гарантировать, что ваша одежда будет служить дольше, как и полотенца.

Не используйте много моющего средства

Если вам кажется, что, добавив больше порошка, вы обеспечите более качественную стирку полотенец, то вы делаете им медвежью услугу. На самом деле слишком большое количество моющего средства со временем приведет к тому, что полотенца станут грубыми, хрустящими, и вам придется заменить их раньше, чем вы ожидали.

Когда говорится о стиральном порошке, обычно не нужно больше, чем две столовые ложки на одну загрузку. А точные указания по количеству вы можете найти на обратной стороне упаковки моющего средства.



Нельзя добавлять много порошка в стирку полотенец / Фото Pexels

Не стирайте много полотенец за раз

Полная загрузка машинки гарантирует, что одежда не будет выстирана так хорошо, как вам этого бы хотелось. Поэтому, если нужно, лучше разделить одну загрузку на две меньших. Убедитесь, что в стиральной машине остается свободное место – в идеале она не должна быть заполнена более, чем на ¾.

Сократите использование ополаскивателей и белья

Несмотря на то, что использование смягчителя для ткани может показаться логичным шагом, когда вы хотите сохранить мягкую текстуру полотенец, специалисты советуют свести эти средства к минимуму. Учитывайте, что они могут оставить на ткани остатки, что повлияют на поглощение воды полотенцем.

И, по иронии, эти же остатки средства делают полотенца жесткими. Вместо этого в стирку можно добавить немного белого уксуса – это поможет естественным способом смягчить и освежить полотенца.