Махрові рушники служитимуть вам роками: як їх прати, аби вони були пухнасті

Махрові рушники – це важливий елемент у будь-якій ванній кімнаті, адже вони приємні на дотик та добре вбирають вологу. Ось тільки з часом ці дві властивості можуть погіршитися.

Немає нічого кращого за свіжий комплект махрових рушників – вони не тільки надають розкішного вигляду ванній кімнаті, але й використання м'якого рушника після ванної відчувається як одна з маленьких розкошів у житті. Та всього кілька неправильних циклів прання можуть звести нанівець усю м'якість рушника, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Не використовуйте гарячу воду

Звісно, висока температура потрібна для того, аби рушники якісно випралися, а усі бактерії з них зникли, проте експерти радять кожні 3 – 5 циклів прання використовувати холодну воду.

Висока температура спричиняє усадку рушників, а з часом також послаблює бавовняні волокна, через що вони стають менш м'якими та набувають неприємної жорсткості.

Періть рушники окремо

Так, це може здатися зайвою морокою, та прання рушників разом з рештою одягу – це далеко не найкраща ідея. Махровий матеріал схильний до зчеплень, і окреме прання може гарантувати, що ваш одяг служитиме довше, як і рушники.

Не використовуйте багато мийного засобу

Якщо вам здається, що, додавши більше порошку, ви забезпечите якісніше прання рушників, то ви робите їм ведмежу послугу. Насправді ж надто велика кількість мийного засобу з часом призведе до того, що рушники стануть грубими, хрусткими, і вам доведеться замінити їх раніше, ніж ви очікували.

Коли мовиться про пральний порошок, зазвичай не потрібно більше, ніж дві столові ложки на одне завантаження. А точні вказівки щодо кількості ви можете знайти на звороті упаковки мийного засобу.



Не можна додавати багато порошку до прання рушників / Фото Pexels

Не періть багато рушників за раз

Повне завантаження машинки гарантує, що одяг не буде випраний так добре, як вам цього б хотілося. Тож, якщо потрібно, краще розділити одне завантаження на два менших. Переконайтеся, що у пральній машині залишається вільне місце – в ідеалі вона не має бути заповнена більше, ніж на ¾.

Скоротіть використання ополіскувачів та білизни

Попри те, що використання пом'якшувача для тканини може здатися логічним кроком, коли ви прагнете зберегти м'яку текстуру рушників, фахівці радять звести ці засоби до мінімуму. Зважайте, що вони можуть залишити на тканині залишки, що вплинуть на поглинання води рушником.

І, за іронією, ці ж залишки засобу роблять рушники жорсткими. Замість цього до прання можна додати трохи білого оцту – це допоможе природним способом пом'якшити та освіжити рушники.