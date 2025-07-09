Перегрев машины в летнюю жару как минимум приведет к снижению комфорта в салоне, а в отдельных случаях может вызвать и серьезные повреждения. И чтобы не тратить потом деньги на ремонт, нужно сразу разобраться, как защитить машину, сообщает 24 Канал.

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Внимательно следите за стеклом

В жару воздух внутри автомобиля расширяется, и поэтому внутреннее давление в салоне сильно увеличивается. Известны даже случаи, когда из-за сильного перегрева стекло машины взрывалось, как будто по нему ударили со всей силы.

Особенно опасной жара может быть для стекла с трещинами. В июле даже самая маленькая трещинка в жару может превратиться в увеличительное стекло, и не только прожечь панель или сиденья, но даже зажечь всю машину!

От таких проблем помогают спастись "солнечные щиты" – серебристые панели для ветрового стекла. Цвет и структура щитов помогают отражать свет, но полезно будет навешать такие панели и на боковые окна, а задние советуют тонировать.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как можно охладить комнату в жару без кондиционера – это очень просто.

Следите за отравлением

Салоны дешевых авто обычно обработаны дешевым пластиком и материалом "под кожу". И под действием высоких температур из этих материалов начинают выделяться ядовитые вещества, которые могут негативно повлиять на здоровье.

Если в машине есть система автозапуска, советуют запрограммировать ее на периодические пуски с включенным кондиционером. Так салон будет немного охлаждаться.



В жару нужно проветривать машину / Фото Pexels

Контролируйте температуру двигателя

Если во время езды датчики свидетельствуют о перегреве, нужно немедленно остановиться и дать мотору остыть – если игнорировать эту проблему, это может привести к серьезным поломкам.

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Паркуйтесь в тени

Оставлять машину под палящим солнцем может быть не только неприятно для автомобилиста, но и вредно для самой машины. Салон тогда очень быстро нагревается, и это увеличивает нагрузку на кондиционер и ускоряет износ лака и материалов отделки.