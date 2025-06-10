Как защитить клубнику от гнили: простой метод, который надо знать

Затяжные дожди в летнее время могут привести к гниению клубники. Ливни способны уничтожить весь урожай, поэтому для того, чтобы сохранить ягоды, надо защитить кусты.

Избыток влаги очень плохо влияет на клубнику, пишет 24 Канал. После гниения ягоды спасти будет трудно, поэтому надо сделать все для того, чтобы не допустить этой проблемы.

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Как спасти клубнику от гнили

Обработка клубники бордоской смесью способна уменьшить гниение. Кроме того, это средство помогает от многих возбудителей болезней. Впрочем, этот метод полезно использовать весной. Если ягоды уже созрели, а химические средства использовать нельзя, то стоит воспользоваться биопрепаратами – Ризопланом или Фитоспорином.

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Использовать одно из средств можно до двух раз месяц. Садоводы советуют не собирать урожай 2 дня после опрыскивания. Далее ягоды можно срывать, но их стоит тщательно мыть перед употреблением.

Чтобы клубника не покрылась черными пятнами и не начала гнить, надо насыпать под кусты мульчу из хвои, опилок или соломы. Некоторые садоводы используют надежный вариант и сажают клубнику в высокие грядки под агроволокно.



Советы, которые помогут спасти клубнику от гнили / Фото Pexels

Для предотвращения развития гнили, поливать клубнику в сухую погоду надо в почву, а не на листья.

Чтобы болезнь не распространялась, гнилые ягоды и листья надо удалять. Чем быстрее вы избавитесь от пораженных частей, тем больше урожая сможете спасти.

Кстати, весной стоит также позаботиться и о защите клубники от вредителей. Мы уже делились лайфхаком, как легко выгнать долгоносика из клубники – ведь этот распространенный вредитель может быстро уничтожить немалую часть урожая.

Профилактически некоторые огородники применяют раствор йода, которым опрыскивают клубнику трижды в сезон. Средство уберегает от серой гнили и вредителей. Для приготовления удобрения, надо в 10 литрах воды развести 0,5 чайной ложки 10% йода и 1 литр молока.