7 правил уборки от Мари Кондо: дом будет блестеть чистотой без усилий

Уборка очень часто воспринимается как неприятная, но обязательная часть недельной рутины. Впрочем, этот взгляд можно легко изменить, и даже получать от процесса удовольствие.

Большинство людей относятся к уборке как к процессу расчистки дома от беспорядка, наведение порядка и попытки сделать его достаточно опрятным для посетителей и гостей, пишет Penguin.

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Впрочем, Мари Кондо, всемирно известный организатор, убеждена, что убирать нужно так, чтобы это вызывало у вас радость и меняло жизнь к лучшему. Когда вы начнете убирать именно так, вы почти сразу же почувствуете несколько изменений, и уже никогда не вернетесь к беспорядку.

Кто такая Мари Кондо?

Японка Мари Кондо – всемирно известная специалист по упорядочению быта, писательница и консультантка. Она работала служанкой в синтоистском храме, изучая искусство организации быта, а уже во время учебы в университете организовала свою консалтинговую фирму – в тот момент ей исполнилось всего 19 лет.

Семь основных постулатов метода Мари Кондо помогут быстро навести порядок в доме и зарядить себя положительной энергией.

Убирайте вещи по категориям

Когда начинаете уборку, нужно собрать вещи одного типа или назначения со всего дома и сложить их вместе. Начинать лучше с одежды, после этого заняться книгами, документами и двигаться дальше по списку.

Избавляйтесь от хлама

Это – практически основное правило. Для того, чтобы определить, какая вещь ненужная, у Мари Кондо есть особая методика – каждую вещь возьмите в руки и спросите себя, вызывает ли она у вас ощущение радости.

Для этого вещи нужно только коснуться. Если радости не чувствуете – смело выбрасывайте и не сомневайтесь даже на мгновение.

Ведите диалог с вещами

Японцы с уважением относятся и к неодушевленным предметам, поэтому важная часть метода Мари Кондо заключается в том, о перед тем, как выбросить уже ненужную вещь, ей нужно поблагодарить за отличную службу.

Не используйте системы хранения

Несмотря на то, что многие верят, что покупка органайзеров, одинаковых баночек для круп и специй и отдельных ящиков упростят их жизнь, Мари Кондо считает иначе. Она убеждена, что органайзеры – это только еще одна разновидность хлама. И для того, чтобы его количество в вашем доме не росло, такие вещи лучше вообще не покупать.



Системы хранения загромождают дом / Фото Pexels

Развешивайте вещи правильно

Те вещи, которые должны висеть, нужно также организовать: от темного и теплого до светлого и легкого. Похожие вещи Мари Кондо советует вешать рядом, ведь она верит, что одежда, как и люди, лучше отдыхает в компании родных вещей.

Также она рекомендует развешивать все слева направо.

Вещи скручивайте трубочкой

Всю остальную одежду, что не висит на вешалках, лучше не складывать в стопки, а скручивать в трубочки, подобно роллам, и ставить в шкафу вертикально. Такой способ организации позволит максимально хорошо видеть все вещи и доставать каждую из них, не опрокидывая остальные.

Избавьтесь от бумаг

Все журналы, старые учебные материалы, неиспользованные блокноты и стикеры должны покинуть ваш дом. Они приводят только к загромождению интерьера, и лучше заменить их удобными блокнотами в гаджетах.