Даже в морозильной камере продукты не защищены на все 100% от бактерий, пишет Express. Это означает, что если они разморозятся при отключении света, то после того, как морозилка заработает, они заморозятся вместе с продуктом.

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Зачем ставить монетку в морозильную камеру

Если отключение света в период того, как мы дома еще можно контролировать, то во время длительной командировки или отпуска процесс того, постоянно ли продукты были заморожены – контролировать трудно.

Чаще всего в морозильной камере мы держим мясо или рыбу. Если морозилка разморозится, то продукты в ней начнут портиться, а бактерии – размножаться. Когда свет включится, то процесс замораживания снова начнет работать. Для того, чтобы узнать, остались ли продукты свежими, стоит воспользоваться лайфхаком от британцев.

Вам понадобится специальная емкость для замораживания кубиков льда и мелкая монетка – 1, 2 или 5 гривен. Наполните емкости водой, заморозьте, а сверху поставьте монету. Если монетка будет стоять горизонтально, то это будет означать, что морозилка работала хорошо и еда безопасна.



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Если же она наклонилась, то это будет свидетельствовать о том, что в определенный момент морозильная камера была выключена, а лед начал таять, поэтому монетка провалилась в воду.