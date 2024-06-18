Долгоносик исчезнет с клубники: этот простой народный метод работает

Летом нужно все больше беспокоиться о посадках клубники, если вы хотите получить хороший урожай. И кроме своевременного полива и подкормки нужно заботиться и о защите от вредителей.

Один из признаков того, что на вашей клубнике поселился долгоносик – это характерные черные пятнышки по цветку, но если вдруг бутоны начали осыпаться, это также свидетельствует о том, что вредитель уничтожает урожай.

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Горчичный порошок

Для того, чтобы отпугнуть долгоносика с ягод, можно воспользоваться горчичным порошком. Для этого вам нужно растворить несколько столовых ложек сухой горчицы в литре воды и опрыскать ягоду.

Зубной порошок с мятой

Этот способ может показаться несколько необычным, и он все же работает. Вам нужно подготовить раствор мятного зубного порошка. Для его приготовления вам понадобится литр воды и 2 столовые ложки продукта.

Хозяйственное мыло и полынь

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Если вы хотите отпугнуть жуков, можно приготовить отвар из полыни – возьмите килограмм травы и залейте 4 литрами воды. Прокипятите настой в течение 10 минут. Жидкость нужно процедить и долить водой, чтобы получилось 10 литров и добавьте ¼ хозяйственного мыла.

Обработку нужно провести или до цветения, или уже после сбора урожая.



От долгоносика на клубнике нужно избавиться / Фото Pexels

Что делать с долгоносиком во время цветения и сбора клубники

Если вы заметили долгоносика уже после того, как клубника расцвела, тогда пытаться выгнать его можно только механическим способом. Лучше делать это рано утром, тогда можно резкими движениями встряхнуть кусты и подставить под них ведро – жук, оцепенев от холода, не сможет убежать.

Таким образом вы можете избавиться до 80% долгоносиков.