Правило одной минуты: как отмыть дом до блеска

Если не убирать дома вовремя и забывать о каких-то мелких вещах, то со временем дом может стать грязным, а для того, чтобы его отмыть придется потратить не один час. Чтобы наладить этот процесс советуем вам воспользоваться замечательным правилом, которое займет у вас не более 1 минуты, но дом при этом будет оставаться чистым.

Иногда за домашними делами трудно успевать, поэтому для того, чтобы облегчить уборку, нужно принять во внимание одну простую, но очень эффективную технику.

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Как убрать дом за одну минуту

Для тех, для кого домашняя работа не является приоритетной, с каждым днем начнет накапливаться все больше и больше дел, с которыми справиться со всеми одновременно невозможно.

По правилу одной минуты можно легко выполнить домашние дела. Пока вы готовите кушать, ждете разогрева пищи из микроволновки, закипания чайника или занимаетесь какими-то другими делами, в свободную минутку вытрите столешницу, повытирайте грязное стекло духовки, вытрите раковину, почистите туалет или протрите подоконник. Одно такое мелкое дело займет у вас менее минуты времени.



Советы, которые помогут убрать дом / Фото Pexels

Благодаря такому правилу можно дом всегда держать в чистоте. Пока вы чего-то ждете – всегда находите время на мелкую уборку вместо просмотра видеороликов в социальных сетях.

Для удобства можно составить план всех дел, которые вы должны выполнить в кухне, ванной, спальне, гостиной или коридоре. Для чистки воспользуйтесь средством для чистки, пищевой содой, специальными средствами, уксусом, спиртом, средством для поверхностей. Также нужно иметь щетку с мягкой щетиной, резиновые перчатки и салфетки из микрофибры.

Чтобы дом всегда был чистым, оставляйте кухню чистой с вечера, как и все другие комнаты. Всегда заправляйте кровать, после душа протирайте зеркала и вовремя выносите мусор и проветривайте комнату.