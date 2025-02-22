Правило однієї хвилини: як відмити дім до блиску

Якщо не прибирати вдома вчасно та забувати про якісь дрібні речі, то з часом оселя може стати брудною, а для того, щоб її відмити доведеться витратити не одну годину. Щоб налагодити цей процес радимо вам скористатися чудовим правилом, яке займе у вас не більше 1 хвилини, але дім при цьому залишатиметься чистим.

Часом за домашніми справами важко встигати, тому для того, щоб полегшити прибирання, потрібно взяти до уваги одну просту, але дуже ефективну техніку.

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Як прибрати дім за одну хвилину

Для тих, для кого домашня робота не є пріоритетною, з кожним днем почне накопичуватися все більше й більше справ, з якими впоратися з усіма одночасно неможливо.

За правилом однієї хвилини можна легко виконати домашні справи. Поки ви готуєте їсти, чекаєте на розігрівання їжі з мікрохвильовки, закипання чайника чи займаєтеся якимись іншими справами, у вільну хвилинку витріть стільницю, повитирайте брудне скло духовки, витріть раковину, почистіть туалет чи протріть підвіконня. Одна така дрібна справа займе у вас менш як хвилину часу.



Поради, які допоможуть прибрати дім / Фото Pexels

Завдяки такому правилу можна дім завжди тримати в чистоті. Поки ви на щось чекаєте – завжди знаходьте час на дрібне прибирання замість перегляду відеороликів в соціальних мережах.

Для зручності можна скласти план всіх справ, які ви повинні виконати в кухні, ванній, спальні, вітальні чи коридорі. Для чищення скористайтеся засобом для чищення, харчовою содою, спеціальними засобами, оцтом, спиртом, засобом для поверхонь. Також потрібно мати щітку з м’якою щетиною, гумові рукавичка та серветки з мікрофібри.

Щоб оселя завжди була чистою, залишайте кухню чистою звечора, як і всі інші кімнати. Завжди заправляйте ліжко, після душу протирайте дзеркала та вчасно виносьте сміття й провітрюйте кімнату.