Свіже простирадло люблять всі, особливо коли воно гарно пахне, а ще чисте та свіже, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Чим відмити постільну білизну

Наволочки та простирадла постійно забруднюються, оскільки на тканині накопичується піт, який призводить до появи жовтих плям на постільній білизні.

Експерти розповіли, що найкращим способом почистити постільну білизну є використання натуральних інгредієнтів, які точно знайдуться на вашій кухні. Спробуйте замочити брудні простирадла в тазику з теплою водою, з оцтом, харчовою содою та лимонним соком. Для розчину потрібно кілька склянок оцту й декілька столових ложок соди й трохи лимонного соку.

Усі ці три інгредієнти призведуть до шиплячої реакції, яка й почне виводити плями з білизни. Щоб домашній засіб допоміг позбутися всіх плям, залишіть в цьому розчині речі хоча б на кілька годин. Використовувати можна світлу постільну білизну, бо за її допомогою цей домашній розчин освітлить матеріал, а вам не доведеться використовувати ніякі агресивні хімічні засоби.



Домашній спосіб відчистить постільну білизну / Фото Pexels

Оцет добре розчиняє плями від поту та вбиває бактерії на простирадлах. Лимонний сік теж добре видаляє плями й має природний відбілюючий ефект, який допомагає відновити тьмяну білизну.

Харчова сода має високу абсорбентну здатність, видаляючи не лише плями, але й затхлі запахи, щоб простирадла мали свіжий аромат. Після кількох годин постіль потрібно перекласти в пральну машину й додати в ємність для прального порошку кілька столових ложок харчової соди. Після циклу прання увімкніть цикл полоскання й додайте 120 міліграмів оцту у відсік для пом’якшення тканини.

Коли постільна білизна висохне, вона повинна бути абсолютно чистою, без плям та з гарним запахом.