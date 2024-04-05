Как удалить желтые разводы в ванной: поможет простая паста

Известковый налет - это проблема, с которой сталкиваются очень многие люди, и особенно часто это случается в ванной. Но справиться с изменением цвета вашей ванны проще, чем вы могли подумать.

Желтые пятна на ванной или унитазе могут составить у гостей неприятное впечатление, что вы вообще не убираете в доме. И эти пятна могут сделать вашу мебель и ванную заброшенными, несмотря на все ваши усилия.

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Лучший способ предотвратить то, чтобы пятна желтизны на вашей ванной стали постоянными – это тщательно заняться ими сразу же после того, как они появятся. Впрочем, использование агрессивных химикатов может быть совсем не лучшим вариантом.

Как отчистить известковый налет

Обычно основной причиной появления пятен на ванной – это известковый налет, что может изменить ее белый цвет. Он возникает из-за жесткой воды, ведь на поверхности вашей ванной остаются магний и кальций.

Еще одна причина возникновения налета – это дубильные вещества, что есть в воде и гнилые органические вещества – например, жидкость тела и масла. Кроме того, через желтые пятна в вашей ванной комнате может появиться гнилой и затхлый запах.

Лучший способ удалить подобные пятна – это использование натуральной смеси. Например, вы можете использовать перекись водорода и пищевую соду. Учитывайте то, что она не только удалит пятна, но и поможет дезинфицировать место, на котором вы используете смесь.

После того, как вы приготовите нужно пустую, вам нужно равномерно нанести ее на ванну, и особое внимание уделить участкам, которые имеют большие пятна.

Смесь нужно оставить на ванной на 20 минут, а после этого использовать губку, чтобы тщательно вытереть все пятна. Вы можете потом или промыть ванну, или повторить все шаги еще раз, пока все куски грязи не исчезнут окончательно.