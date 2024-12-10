Катышки исчезнут с одежды бесследно: вещь снова будет выглядеть новенькой

Уже наступила зима, а значит, самое время доставать с полок все вязаные свитера. Вот только часто с ними возникает проблема: они косматятся и покрываются катышками, что портит их вид.

Избавиться от колтунов можно с помощью специальной машинки, сообщает 24 Канал. Но покупать ее для того, чтобы “реанимировать” один или два свитера, необязательно. Здесь на помощь могут прийти несколько лайфхаков из сети.

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Бритва

Этот метод будет самым простым и самым быстрым. Все, что вам нужно сделать – это пройтись лезвием по всем колтунам, что выпирают из ткани и собрать их.

Впрочем, учтите, что такой способ достаточно опасен для целостности ткани и подходит только для вещей с небольшим ворсом. Зато пушистые изделия лучше чистить иначе.



Обычной бритвой можно убрать катышки / Фото Pexels

Прозрачный канцелярский скотч

Этот метод лучше подойдет для мелких колтунов. Все, что стоит сделать – это приложить скотч к проблемным местам на одежде, чтобы он немного приклеился. А тогда, плотно прижимая полоску пальцем, резко оторвите ее, чтобы захватить как можно больше колтунов. Если на ваших изделиях мелкий ворс, вы можете также попробовать воспользоваться наждачной бумагой с мелким зерном.

Зубная щетка

Этот метод подойдет, если катышки нужно убрать с деликатной ткани, которую нельзя обрабатывать лезвием или ножницами. Мягкой зубной щеткой нужно пройтись по поверхности материала, направив ее вдоль волокон. После этого вещь замочите в теплой воде, добавив в нее немного уксуса.

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Губка для посуды

Некоторые специалисты считают, что этот способ лучший из всех – он подходит и для прочных, и для деликатных тканей. Нужно провести губкой по проблемным частям ткани и собрать на нее все катышки.