Ковтунці зникнуть з одягу безслідно: річ знову виглядатиме новенькою

Вже настала зима, а значить, саме час діставати з полиць усі в’язані светри. Ось тільки часто з ними виникає проблема: вони кошлатяться та вкриваються ковтунцями, що псує їхній вигляд.

Позбутися ковтунців можна за допомогою спеціальної машинки, повідомляє 24 Канал. Але купувати її для того, аби “реанімувати” один чи два светри, необов’язково. Тут на допомогу можуть прийти кілька лайфхаків з мережі.

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Бритва

Цей метод буде найпростішим і найшвидшим. Все, що вам потрібно зробити – це пройтися лезом по усіх ковтунцях, що випирають з тканини та зібрати їх.

Втім, врахуйте, що такий спосіб досить небезпечний для цілісності тканини та підходить тільки для речей з невеликим ворсом. Натомість пухнасті вироби краще чистити інакше.



Звичайною бритвою можна прибрати ковтунці / Фото Pexels

Прозорий канцелярський скотч

Цей метод краще підійде для дрібних ковтунців. Все, що варто зробити – це прикласти скотч до проблемних місць на одязі, аби він трохи приклеївся. А тоді, щільно притискаючи смужку пальцем, різко відірвіть її, аби захопити якомога більше ковтунців. Якщо на ваших виробах дрібний ворс, ви можете також спробувати скористатися наждачним папером з дрібним зерном.

Зубна щітка

Цей метод підійде, якщо катишки потрібно прибрати з делікатної тканини, яку не можна обробляти лезом чи ножицями. М’якою зубною щіткою потрібно пройтися по поверхні матеріалу, спрямувавши її вздовж волокон. Після цього річ замочіть у теплій воді, додавши в неї трохи оцту.

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Губка для посуду

Деякі фахівці вважають, що цей спосіб найкращий з усіх – він підходить і для міцних, і для делікатних тканин. Потрібно провести губкою по проблемних частинах тканини та зібрати на неї усі катишки.