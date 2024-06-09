Комары могут стать настоящей большой проблемой, если не знать, как с ними бороться. Но терпеть их присутствие совсем необязательно, ведь вы очень просто можете их убрать со своего участка.

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Как избавиться от комаров на участке

Очень часто для борьбы с комарами пользуются народными методами. К сожалению, они будут чуть менее эффективными и более трудоемкими, зато остаются безопасными и экологичными. И вот несколько таких рецептов.

Растения-репелленты

Как и остальные насекомые, комарам не нравятся пряные культуры. После того, как вы посадите такие растения у себя на участке, вы можете сбить с толку назойливых насекомых и защитить свой участок. Вам могут пригодиться бархатцы, мелисса, базилик, котовник и чеснок. Отдельные виды пеларгонии также станут украшением сада и защитят его от комаров.



Некоторые растения отпугивают комаров / Фото Pexels

Эфирные масла

Масла из репеллентных растений имеют очень похожие способности. Масла нужно наносить на кожу в нескольких местах, и это поможет отпугнуть комаров. Вам подойдут хвойные масла, а также запах мяты, валерианы, чайного дерева и полыни.

Самодельные ловушки

Вы можете использовать различные модификации устройств для ловли комаров – от пластиковых бутылок до других емкостей, которые заполняют раствором-приманкой. Для этого вы можете смешать сахар, дрожжи и воду. Размещать их следует как можно дальше от мест отдыха.