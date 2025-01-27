О лишайниках и мхе на деревьях можно забыть: нужны две кухонные безделушки

Очень часто после зимы на плодовых и декоративных деревьях появляются мхи и лишайники, и далеко не все садоводы знают, что же с ними делать.

Мох и лишайники на дереве могут сигнализировать, что дереву не хватает питательных веществ и оно начинает болеть, сообщает 24 Канал. К счастью, избавиться от этих неприятных "соседей" деревьев можно достаточно легко.

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Как удалить мох и лишайник с плодовых деревьев?

Существует мнение, что во мхе накапливаются вредные насекомые и болезни. Но действительно ли это так? На самом деле во мхах может жить гораздо больше полезных микроорганизмов, чем вредных – в частности, там есть и триходерма и сенная палочка, которые являются конкурентами для многих вредных грибков.

Впрочем, если мох вы все же хотите удалить, или если деревья заполонили лишайники или даже плесень, важно сделать это без ущерба для экосистемы, дерева и вашего здоровья. И один из самых простых методов – это побелка штамбов и основных ветвей поздней осенью.

Так вы значительно снижаете риск заселения стволов деревьев мхами и лишайниками. Но это не единственный способ – можно воспользоваться раствором мыла и соды и использовать его для обработки дерева.

Вот какие пропорции следует использовать:

300 – 440 граммов соды;

30 – 50 граммов хозяйственного мыла;

10 литров воды.

Впрочем, такую обработку нужно проводить именно осенью, иначе деревья могут плохо перенести зиму и потом дадут маленький урожай. Учитывайте, что игнорировать лишайники нельзя, ведь из-за них рост дерева может существенно замедлиться, а потом растение и вообще погибнет.



Лишайник нужно удалять с дерева / Фото Pexels

Кроме того, под лишайниками целыми колониями могут жить паразиты и вредители, что также приводят к болезням дерева. Кроме растворов для защиты дерева для удаления лишайников можно воспользоваться механическим способом: деревянным скребком или щеткой из капрона.

Также после такой очистки дерева ствол и ветви нужно обязательно обработать железным купоросом.