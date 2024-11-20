Утюг будет как новенький: как скотчем убрать с подошвы нагар и накипь

Утюг в быту порой бывает просто незаменим. Но когда на его подошве начинает появляться коричневый объемный нагар, он может начать приносить больше вреда, чем пользы.

Если вы заметили, что утюг выглядит уже не очень хорошо, а на его подошве появились белые и коричневые пятна, это значит, что он уже сейчас нуждается в чистке, сообщает 24 Канал.

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Как почистить подошву утюга от нагара?

Наверняка, всем известная проблема: во время глажки абсолютно чистой вещи на ней вдруг появляется бурое пятно после того, как вы провели по поверхности утюгом. Все это результат ржавчины и нагара, что накапливаются на подошве, поэтому чистка – это не только эстетическая потребность, но и очень практическая.

Кроме того, пятнами может и не ограничиться: из-за нагара любимая вещь вообще может порваться или прогореть.

Впрочем, паниковать не стоит: есть один простой способ, который поможет избавиться от этой неприятности очень быстро. Если накипь появилась внутри, тогда его легко можно отчистить с помощью уксуса. Для того, чтобы приготовить раствор, нужно развести его с водой в пропорции 1:3, а тогда залить внутрь жидкость. После этого утюг нужно разогреть до максимальной температуры и выпустить пар несколько раз.



Утюг нужно периодически чистить / Фото Pexels

Несколько раз нужно выпустить пар, а потом слить воду с уксусом. И такие манипуляции лучше проводить над тряпкой или раковиной, чтобы грязь из утюга не разлеталась вокруг.

Но есть и другой, еще более простой метод, что поможет избавиться от нагара. Для этого нужно заклеить скотчем подошву утюга, а после этого включить режим самоочистки. Если же такого режима в утюге нет, тогда нужно вытащить игольчатый клапан.

Тогда вода с лимонной кислотой, которую нужно залить внутрь прибора, попадет на подошву.

Воду заливайте на 15 минут, пока грязная жидкость не начнет вытекать сама собой. После этого скотч нужно снять и залить в утюг чистую воду, а тогда паром избавиться от остальной грязи.

Но если этот метод вам не по душе, вот еще несколько простых и эффективных способов очистки утюга: