Праска буде як новенька: як скотчем прибрати з підошви нагар та накип

Праска у побуті часом буває просто незамінна. Але коли на її підошві починає з’являтися коричневий об’ємний нагар, вона може почати приносити більше шкоди, аніж користі.

Якщо ви помітили, що праска виглядає вже не дуже добре, а на її підошві з’явилися білі та коричневі плями, це значить, що вона вже зараз потребує чищення, повідомляє 24 Канал.

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Як почистити підошву праски від нагару?

Певно, усім відома проблема: під час прасування абсолютно чистої речі на ній раптом з’являється бура пляма після того, як ви провели по поверхні праскою. Все це результат іржі та нагару, що накопичуються на підошві, тож чищення – це не тільки естетична потреба, але й дуже практична.

Окрім того, плямами може й не обмежитися: через нагар улюблена річ взагалі може порватися чи пропалитися.

Втім, панікувати не варто: є один простий спосіб, який допоможе позбутися цієї неприємності дуже швидко. Якщо накип з’явився всередині, тоді його легко можна відчистити за допомогою оцту. Для того, щоб приготувати розчин, потрібно розвести його з водою у пропорції 1:3, а тоді залити всередину рідину. Після цього праску потрібно розігріти до максимальної температури та випустити пар кілька разів.



Праску потрібно періодично чистити / Фото Pexels

Кілька разів потрібно випустити пар, а тоді злити воду з оцтом. Та такі маніпуляції краще проводити над ганчіркою чи раковиною, аби бруд з праски не розлітався навкруги.

Але є й інший, ще простіший метод, що допоможе позбутися нагару. Для цього потрібно заклеїти скотчем підошву праски, а після цього увімкнути режим самоочищення. Якщо ж такого режиму у прасці немає, тоді потрібно витягнути голчастий клапан.

Тоді вода з лимонною кислотою, яку потрібно залити всередину приладу, потрапить на підошву.

Воду заливайте на 15 хвилин, поки брудна рідина не почне витікати сама собою. Після цього скотч потрібно зняти та залити у праску чисту воду, а тоді парою позбутися решти бруду.

Але якщо цей метод вам не до душі, ось ще кілька простих та ефективних способів очищення праски: