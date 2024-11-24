Копеечное средство творит чудеса: чем отмыть пригоревшие кастрюли

Кастрюли и сковородки довольно часто пригорают, поэтому для того, чтобы их отмыть, надо прибегнуть к простому, но действенному лайфхаку. С этой распространенной проблемой встречаются почти все, поэтому пугаться не стоит.

Нагар с посуды может вывести одно средство, которое мы не привыкли использовать для очистки кухонной утвари, впрочем его эффект впечатляющий, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Чем отмыть пригоревшую кастрюлю

Способ отмывания является быстрым и требует минимальных усилий. Все, что вам нужно иметь – это стандартную таблетку для посудомоечной машины. Кастрюлю надо наполнить горячей водой и поставить на плиту доведя до кипения. Воду нужно перемешивать, чтобы распределить чистящее средство.

После того, как вода закипит, нагар будет отслаиваться от поверхности кастрюли. Нужно подождать несколько минут. Когда нагар отслоится, вымойте посуду в привычном режиме. Если же пятна останутся, то эту процедуру придется повторить.



Совет, который поможет отмыть кастрюлю / Фото Pexels

Не у всех дома есть посудомоечная машина, поэтому если таблетки нет, можно воспользоваться другим лайфхаком. Налейте в кастрюлю воды так, чтобы покрыть загрязненные участки. Внутрь добавьте столовую ложку соды и немного хозяйственного мыла. Поставьте все на плиту, прокипятите 20 минут и после остывания протрите дно губкой и хорошо помойте.

Чем отмыть пригоревшую сковородку

В случае со сковородкой советуем воспользоваться средством для мытья посуды. Наполните ее горячей водой и добавьте немного средства, который полезен тем, что в отличие от уксуса не оставляет после себя стойкого запаха. После этого лайфхака сковородку не надо дополнительно ополаскивать для нейтрализации плохого запаха.