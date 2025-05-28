Попробуйте чудо-средство: затхлый запах с полотенец исчезнет мгновенно

Довольно часто от постоянной стирки полотенец может ощущаться затхлый запах. Чтобы избавиться от него, стоит воспользоваться определенным методом перед стиркой.

Вывести плохой запах с полотенец вполне возможно, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Эксперты говорят, что прекрасно с этой проблемой справляется обычная сода для стирки.

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Как вывести плохой запах с полотенец

Сода имеет прекрасные очищающие и дезодорирующие свойства. Некоторые используют уксус, но многие люди боятся последствий от резкого запаха этого средства, а вот сода является куда лучшим вариантом.

Перед тем, как бросить полотенца в стирку, надо посыпать их содой, а потом постирать. Средство прекрасно устраняет затхлые запахи и сделает полотенца снова свежими, чистыми и пушистыми.



Сода впитывает плохой запах полотенец / Фото Pexels

Сода расщепляет остатки моющего средства, поэтому полотенца после такого копеечного метода будут такими, как в отелях.

Плохой запах полотенец может быть из-за патогенных бактерий, которые на них накапливаются. Если все же сода не помогла, то можно воспользоваться бытовой химией или прокипятить их 30 секунд в горячей воде.

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Для того, чтобы полотенца хорошо пахли, специалисты советуют сушить их на открытом воздухе, или в помещении с хорошей вентиляцией и время от времени проветривать шкаф, в котором они хранятся. Для лучшего эффекта, возле полотенец можно подкладывать ароматические мешочки.