Попробуйте чудо-средство: затхлый запах с полотенец исчезнет мгновенно
- Сода эффективно устраняет затхлый запах с полотенец благодаря своим очищающим свойствам.
- Полотенца с содой становятся свежими и чистыми, а для лучшего эффекта их следует сушить на открытом воздухе.
Довольно часто от постоянной стирки полотенец может ощущаться затхлый запах. Чтобы избавиться от него, стоит воспользоваться определенным методом перед стиркой.
Вывести плохой запах с полотенец вполне возможно, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Эксперты говорят, что прекрасно с этой проблемой справляется обычная сода для стирки.
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Как вывести плохой запах с полотенец
Сода имеет прекрасные очищающие и дезодорирующие свойства. Некоторые используют уксус, но многие люди боятся последствий от резкого запаха этого средства, а вот сода является куда лучшим вариантом.
Перед тем, как бросить полотенца в стирку, надо посыпать их содой, а потом постирать. Средство прекрасно устраняет затхлые запахи и сделает полотенца снова свежими, чистыми и пушистыми.
Сода впитывает плохой запах полотенец / Фото Pexels
Сода расщепляет остатки моющего средства, поэтому полотенца после такого копеечного метода будут такими, как в отелях.
Плохой запах полотенец может быть из-за патогенных бактерий, которые на них накапливаются. Если все же сода не помогла, то можно воспользоваться бытовой химией или прокипятить их 30 секунд в горячей воде.
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Для того, чтобы полотенца хорошо пахли, специалисты советуют сушить их на открытом воздухе, или в помещении с хорошей вентиляцией и время от времени проветривать шкаф, в котором они хранятся. Для лучшего эффекта, возле полотенец можно подкладывать ароматические мешочки.