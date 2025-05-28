Спробуйте диво-засіб: затхлий запах з рушників зникне миттєво
- Сода ефективно усуває затхлий запах з рушників завдяки своїм очищувальним властивостям.
- Рушники з содою стають свіжими та чистими, а для кращого ефекту їх слід сушити на відкритому повітрі.
Досить часто від постійного прання рушників може відчуватися затхлий запах. Щоб позбутися його, варто скористатися певним методом перед пранням.
Вивести поганий запах з рушників цілком можливо, пише 24 Канал з посиланням на Express. Експерти кажуть, що чудово з цією проблемою справляється звичайна сода для прання.
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Як вивести поганий запах з рушників
Сода має чудові очищувальні та дезодоруючі властивості. Дехто використовує оцет, але багато людей бояться наслідків від різкого запаху цього засобу, а от сода є куди кращим варіантом.
Перед тим, як кинути рушники в прання, треба посипати їх содою, а тоді випрати. Засіб чудово усуває затхлі запахи й зробить рушники знову свіжими, чистими й пухнастими.
Сода вбирає поганий запах рушників / Фото Pexels
Сода розщеплює залишки мийного засобу, тому рушники після такого копійчаного методу будуть такими, як в готелях.
Поганий запах рушників може бути через патогенні бактерії, які на них накопичуються. Якщо все ж таки сода не допомогла, то можна скористатися побутовою хімію чи прокип’ятити їх 30 секунд в гарячій воді.
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Для того, щоб рушники гарно пахнули, фахівці радять сушити їх на відкритому повітрі, чи в приміщенні з хорошою вентиляцією й час від часу провітрювати шафу, в якій вони зберігаються. Задля кращого ефекту, біля рушників можна підкладати ароматичні мішечки.