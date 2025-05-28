Спробуйте диво-засіб: затхлий запах з рушників зникне миттєво

Досить часто від постійного прання рушників може відчуватися затхлий запах. Щоб позбутися його, варто скористатися певним методом перед пранням.

Вивести поганий запах з рушників цілком можливо, пише 24 Канал з посиланням на Express. Експерти кажуть, що чудово з цією проблемою справляється звичайна сода для прання.

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Як вивести поганий запах з рушників

Сода має чудові очищувальні та дезодоруючі властивості. Дехто використовує оцет, але багато людей бояться наслідків від різкого запаху цього засобу, а от сода є куди кращим варіантом.

Перед тим, як кинути рушники в прання, треба посипати їх содою, а тоді випрати. Засіб чудово усуває затхлі запахи й зробить рушники знову свіжими, чистими й пухнастими.



Сода вбирає поганий запах рушників / Фото Pexels

Сода розщеплює залишки мийного засобу, тому рушники після такого копійчаного методу будуть такими, як в готелях.

Поганий запах рушників може бути через патогенні бактерії, які на них накопичуються. Якщо все ж таки сода не допомогла, то можна скористатися побутовою хімію чи прокип’ятити їх 30 секунд в гарячій воді.

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Для того, щоб рушники гарно пахнули, фахівці радять сушити їх на відкритому повітрі, чи в приміщенні з хорошою вентиляцією й час від часу провітрювати шафу, в якій вони зберігаються. Задля кращого ефекту, біля рушників можна підкладати ароматичні мішечки.