Пырей быстро исчезнет с огорода: попробуйте эти 3 способа

Сорняк сам по себе может быть неприятным, но пырей многие садоводы не любят особенно. Он быстро растет, плохо удаляется и постоянно возвращается на участок.

Пырей – это самый большой враг любого огородника или садовода. Этот сорняк, вероятно, сложнее всего вывести, а распространяется по огороду он чрезвычайно быстро.

Интересно Положите это под картофель при посадке для мощного урожая: простой секрет

Как вывести пырей с огорода

Конечно, для того, чтобы избавиться от пырея, можно использовать различные химикаты, и этот способ не подходит для многих садоводов по разным причинам. Но это не значит, что вы должны мириться с этим сорняком. Вместо этого вы можете попробовать другие, природные способы.

Например, очень полезным будет покрытие земли рубероидом, скошенной травой, агроволокном или соломой. Так пырею не будет хватать солнечного света, и рано или поздно он погибнет. Особенно эффективным этот метод будет на засоренных участках, ведь он не требует больших затрат.

Чем можно уничтожить пырей?

Наиболее эффективное средство против пырея – это гербициды. Вы можете воспользоваться такими, как Раундап, Ураган или Глифос, или и другими. Эти препараты могут подавлять корневую систему пырея после обработки листьев сорняка. Но при использовании таких средств нужно соблюдать все рекомендации производителя и обязательно носить средства индивидуальной защиты.



Пырей нужно убирать с огорода / Фото Pexels

Народные средства против пырея

Если вы хотите помешать сорняку доступ на вашу грядку, вы можете закопать по ее периметру металлические листы или полоски шифера высотой примерно 20 сантиметров. Также вы можете воспользоваться растворами воды и соли – они могут замедлять рост пырея. Впрочем, вам следует учитывать и то, что эти средства могут повлиять негативно и на те культуры, которые вы пытаетесь выращивать на участке.

Когда вы знаете эти методы и как они действуют, вы можете легко подобрать то средство, которое будет лучшим именно для вашего огорода. И помните, что, как ни странно, пырей имеет также и свои полезные способности – его используют даже в медицинских целях. Впрочем, его нежелательное присутствие на огороде все же можно контролировать.