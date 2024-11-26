Ржавчина на плитке исчезнет навсегда: 5 элементарных способов ее уничтожить

Ржавчина – это большая неприятность, которая может постигнуть любую поверхность в доме, в том числе и плитку. Но избавиться от нее может быть проще, чем вы думали.

Если вы заметили на плитке в ванной или на кухне ржавчину, разочаровываться сразу же не стоит, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Lime. Вместо этого вы можете попробовать один из проверенных методов, которые помогут от нее избавиться.

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Помидоры

Вы могли об этом и не подозревать, и помидоры содержат кислоту, которая может эффективно удалять ржавчину с любой поверхности. Поэтому если под рукой попался помидор, вы можете легко побороться со ржавчиной.

Томат разрежьте пополам и посыпьте солью место, которое стоит очистить. После этого натрите его кусочком помидора. Оставьте так на 5 – 7 минут, а потом осторожно потрите мягкой тканью.

Лимон

Здесь действует то же – в лимонах достаточно высокое содержание лимонной кислоты, и поэтому это будет один из лучших природных очистителей и замечательное антибактериальное средство. Сок одного лимона нужно выжать в миску и добавить щепотку соли. Нанесите примерно четверть чайной ложки смеси на пятно ржавчины и оставьте так на 10 минут. Осторожно потрите пятно зубной щеткой, и пятно исчезнет.

Зубная паста

Зубная паста поможет не только почистить зубы, но и справиться с особенно надоедливыми пятнами. А если она содержит пищевую соду, то это еще лучше. Нанесите небольшое ее количество непосредственно на пятно и потрите щеткой.



Зубной пастой можно очистить ржавчину / Фото Pexels

Средство для мытья посуды

Этот метод кажется очень простым, но он, впрочем, действенный. Если пятна не очень глубокие, то обычного геля для мытья будет вполне достаточно для эффективной очистки плитки.

Уксус

Уксус – это универсальный очиститель, который может справиться с практически любыми пятнами. Он содержит уксусную кислоту, которая помогает быстро удалять известковый налет, жир и даже ржавчину. Налейте всего 2 – 3 чайные ложки уксуса непосредственно на участок, который стоит очистить и оставьте так на 3 – 5 минут. Протрите поверхность чистой мягкой тканью.