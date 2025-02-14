Даже толстый слой накипи отпадет сам: элементарный способ почистить чайник

Накипь – это явление, с которым приходилось иметь дело практически каждому. Появляется она из-за жесткой воды в кране, и из-за этого его нужно периодически чистить.

Механическая чистка накипи с использованием губки или щетки, конечно, даст свой результат, но также займет немало времени и сил, сообщает 24 Канал. Впрочем, существуют другие методы, которые позволят избавиться от накипи за считанные минуты.

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Как убрать накипь с чайника?

Прежде всего нужно понять, зачем же избавляться от накипи. И кроме того, что его части могут попадать в вашу пищу и напитки, что само по себе неприятно, накипь также может стать одной из причин появления кариеса, остеохондроза и нескольких других неприятных заболеваний.

Поэтому с очисткой чайника от белого налета затягивать точно не стоит. Если ваш чайник стеклянный, пластиковый или металлический, вы можете использовать уксус – но для электрочайников он считается слишком агрессивным.

Для этого метода нужно взять 100 миллилитров вещества и залить в чайник, после чего поставить его на медленный огонь. Будьте готовы к сильному и неприятному запаху – и результат вас точно порадует. Воду нужно кипятить, пока не увидите, что накипь начала отслаиваться. После этого нужно подождать еще несколько минут, а тогда вылить уксус.



Чайник можно легко очистить / Фото Pexels

Сполосните чайник чистой водой, а перед использованием дважды вскипятите в нем воду и слейте.

Впрочем, это не единственный способ очистки накипи. Если с неприятным запахом на кухне вы мириться не хотите, гораздо лучше будет использовать лимонную кислоту. Ее нужно засыпать в чайник и залить водой, а после этого поставить на огонь. Метод подходит как для электрических чайников, так и для таких, что ставятся на плиту.

Когда вода закипит, вы заметите, что слой накипи отслоился. Воду нужно слить и при необходимости повторить процедуру. Перед использованием чайника нужно тщательно прополоскать его чистой проточной водой.

Вот еще несколько проверенных методов очистки: