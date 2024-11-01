5 вещей, которые нужно прямо сейчас выбросить из шкафа: не стоит за них цепляться

Шкаф – это место, которое может создавать немало беспорядка в доме. И очень легко откладывать уборку в нем, ведь можно просто закрыть дверцу.

Поддерживать порядок в шкафу может быть непросто. И иногда недостаточно только складывать вещи – нужно еще и выбрасывать их, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Одежда, которая уже не сидит хорошо

Вполне понятно, что даже когда одежда уже не подходит, ее иногда жалко выбрасывать. Всегда остается надежда, что кофточка снова войдет в моду, или найдется причина надеть старый хэллоуинский костюм и тому подобное.

Но шкафы, загромождены вещами, которые вы на самом деле не носите, могут отвлечь внимание от хорошей одежды, что вам подходит. В конце концов возникает проблема, вроде вам нечего надеть, хотя шкаф и ломится от разной одежды.

Проволочные вешалки

Проволочные вешалки занимают совсем немного места, и поэтому могут казаться вам удобными, но на самом деле они сокращают срок жизни вашей одежды. Дело в том, что они могут исказить его форму, и поэтому он быстрее испортится.

Вместо этого лучше использовать вешалки с выразительными плечиками, на которых одежда будет висеть лучше и безопаснее.



Вешалки нужно подбирать с вниманием / Фото Pexels

Обувь, которая вредит вашим ногам

У большинства людей есть пара обуви (а иногда даже и не одна), которая очень милая и красивая, но крайне неудобная для ношения. Во время следующей уборки в шкафу стоит избавиться от нее – так вы можете создать место для обуви, которую действительно можете носить.

Вещи, которые не соответствуют вашему стилю

Стиль человека меняется в течение жизни, и если вы купили штаны пять лет назад, которые теперь точно не наденете на улицу, нет никакого смысла хранить их в вашем шкафу. Подумайте о том, чтобы продать или передать кому-то эту вещь. Так вы освободите место для новой одежды, которая будет для вас гораздо приятнее.

Дополнительные сумки

Вот еще одна вещь, которую можно найти практически в каждом шкафу – абсурдное количество дополнительных сумок и пакетов, которыми вы, скорее всего, даже никогда не воспользуетесь. Это не значит, что вам нужно немедленно все выбросить.

Но можно начать с сортировки, которая позволит вам определить, какие из них вам действительно нужны, а с какими можно распрощаться.