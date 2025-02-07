О неприятном запахе из обуви можете забыть: вот как от него легко избавиться

Даже у чистоплотных людей, периодически чистящих и стирающих свою обувь, в ней может появиться неприятный запах. Но мириться с этим точно не стоит – особенно, когда есть элементарный способ разобраться с проблемой.

Существует немало народных методов, которые помогут убрать запах из обуви. Поэтому даже если вы не хотите покупать дорогие средства для борьбы с неприятными ароматами, можно воспользоваться одним из простых лайфхаков, сообщает 24 Канал.

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Сода

Для того, чтобы использовать соду, нужно приготовить простую смесь – смешайте 3 столовые ложки продукта с ложкой крахмала. Также туда можно еще капнуть немного эфирного масла, или же сбрызнуть смесь парфюмом. Порошок нужно разложить в равных количествах в два носка и завязать их резинками.

После того, как вы на ночь оставите такие носки в ботинках, о запахе можно будет забыть: домашний дезодорант уберет его.

Чайные пакетики

Если у вас дома есть совсем немного чая, его можно использовать для того, чтобы избавиться от неприятного запаха в обуви. Нужно просто взять несколько пакетиков и на ночь оставить их внутри обуви. Чай будет действовать как абсорбент и впитает в себя все неприятные запахи, зато обувь будет излучать ароматы душистого напитка.



Чайные пакетики могут впитать запах / Фото Pexels

Для максимальной эффективности эксперты советуют использовать не черный, а зеленый чай.

Морозильная камера

Возможно, вам раньше и не приходилось слышать о таком лайфхаке, но он однозначно работает! И использовать его очень просто – положите ботинки в пакеты или заверните в ткань, а потом просто поставьте в морозилку на 12 часов. Холод уничтожит бактерии, что и образуют неприятный запах.

Перекись водорода или уксус

Если целой ночи в запасе у вас нет, и запах из обуви нужно уничтожить немедленно, вы можете воспользоваться уксусом или перекисью водорода – на этот метод понадобится всего 5 минут. Смочите ватный диск в средстве и протрите обувь внутри. Впрочем, старайтесь не использовать слишком много жидкости – иначе придется потратить время на то, чтобы сушить ботинки.