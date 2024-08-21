Жирное пятно исчезнет без стирки: простой способ, о котором знают единицы

Жирные пятна появляются на одежде чаще, чем нам бы хотелось. Но что делать, если выходить на улицу нужно уже сейчас, и нет времени стирать одежду полностью?

Жирные пятна появляются в совершенно разных ситуациях, и тогда очень важно сразу же спасать одежду, ведь отстирать жирное пятно, которое уже застарело, будет намного сложнее. Porady 24 делятся способами, которые помогут почистить пятно без чистки.

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Как удалить жирное пятно

Очень часто в случаях, когда нужно быстро разобраться со свежим жирным пятном, поможет спасти одежду самая обычная пищевая сода. Обычно рекомендуют замочить пятно в ней, или же можно использовать соль. Но этот способ очень быстрый и эффективный, а также проверенный поколениями.

Прежде всего, вам нужно взять соду и посыпать ее на пятно. После этого нагрейте утюг и проведите его несколько раз по проблемному месту. Эта простая и нехитрая процедура поможет спасти вашу одежду, и обратите внимание на то, что проводить ее можно только с той одеждой, что поддается глажке, и далеко не все ткани для него подходит.

Но если соды дома не оказалось, вы можете попробовать способ солевого раствора с водой. Вам нужно в равной пропорции смешать соль и воду и натереть то пятно, которое гладить нельзя. Идеально этот метод подходит для верхней одежды: пальто и курток.

Оставьте смесь на некоторое время для того, чтобы она подействовала, а после этого смойте водой с небольшим добавлением шампуня. Почему нужно использовать шампунь, а не обычный порошок? Оказывается, он не оставляет разводов на ткани.



Жирные пятна нужно стирать сразу же / Фото Pexels

Как убрать засаленное пятно на воротничке

Очень часто эта проблема появляется, если вы носите белые рубашки. На их воротничках появляются желтые пятна от пота и кожного сала, которые отчистить совсем непросто. Чтобы от них избавиться, нужно воспользоваться раствором нашатырного спирта и соли, которые нужно смешать в равных пропорциях.

Смесь нанесите на ватный диск, а потом потрите им места с грязью.

Также вы можете попробовать смешать нашатырный спирт с соком лимона и обработать раствором ткань. Дождитесь высыхания, и если пятно осталось, процедуру нужно повторить снова.