Жирна пляма зникне без прання: простий спосіб, про який знають одиниці

Жирні плями з'являються на одязі частіше, ніж нам би хотілося. Та що робити, якщо виходити на вулицю потрібно вже зараз, і немає часу прати одяг повністю?

Жирні плями з'являються в зовсім різних ситуаціях, і тоді дуже важливо одразу ж рятувати одяг, адже відіпрати жирну пляму, яка вже застаріла, буде набагато складніше. Поради 24 діляться способами, які допоможуть почистити пляму без чищення.

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Як видалити жирну пляму

Дуже часто у випадках, коли потрібно швидко розібратися зі свіжою жирною плямою, допоможе врятувати одяг звичайнісінька харчова сода. Зазвичай рекомендують замочити пляму у ній, або ж можна використати сіль. Та цей спосіб дуже швидкий і ефективний, а також перевірений поколіннями.

Перш за все, вам потрібно взяти соду та посипати її на пляму. Після цього нагрійте праску та проведіть її кілька разів по проблемному місцю. Ця проста і нехитра процедура допоможе врятувати ваш одяг, та зверніть увагу на те, що проводити її можна тільки з тим одягом, що піддається прасуванню, і далеко не всі тканини для нього підходить.

Але якщо соди вдома не опинилося, ви можете спробувати спосіб сольового розчину з водою. Вам потрібно у рівній пропорції змішати сіль та воду і натерти ту пляму, яку прасувати не можна. Ідеально цей метод підходить для верхнього одягу: пальт та курток.

Залиште суміш на деякий час для того, щоб вона подіяла, а після цього змийте водою із невеликим додаванням шампуню. Чому потрібно використовувати шампунь, а не звичайний порошок? Виявляється, він не залишає розводів на тканині.



Жирні плями потрібно прати відразу ж / Фото Pexels

Як прибрати засмальцьовану пляму на комірці

Дуже часто ця проблема з'являється, якщо ви носите білі сорочки. На їхніх комірцях з'являються жовті плями від поту та шкірного сала, які відчистити зовсім непросто. Щоб їх позбутися, потрібно скористатися розчином нашатирного спирту та солі, які потрібно змішати у рівних пропорціях.

Суміш нанесіть на ватний диск, а тоді потріть ним місця з брудом.

Також ви можете спробувати змішати нашатирний спирт з соком лимона та обробити розчином тканину. Дочекайтеся висихання, і якщо пляма залишилася, процедуру потрібно повторити знову.