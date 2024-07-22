Жучки – это всегда незваные гости на кухне. Обычно они появляются неожиданно, а вот избавиться от них потом уже совсем непросто. И если вы увидели их в своей крупе, то начинать борьбу с вредителями нужно немедленно.

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Как вывести жучков из крупы

Когда вы заметили незваных гостей в гречке, пшене или другой крупе, есть четыре основных шага, которые нужно сделать. Если вы будете придерживаться этих простых инструкций, кухня быстро станет чистой и безопасной.

Выявите и выбросьте зараженные продукты

Если вы уже нашли жучков в продуктах, эту пищу нужно немедленно выбросить за пределы жилья. Перед этим замотайте продукты и крупы в пакет и выбросьте в мусорный бак. Впрочем, есть вероятность, что несколько особей все же убегут перед тем, как вы это сделаете.

Обычно эпицентр нашествия жучков – это крупы и каши, но осмотреть нужно не только их, но еще и муку, специи, сухие цветы и корма для животных и рыб.

Обработайте продукты

Конечно, наиболее надежный способ избавиться от жучков в крупе – это выбросить ее. Впрочем, есть и альтернативный способ – обработка путем замораживания или нагрева в духовке. Нужно обработать не только те продукты, где вы нашли вредителей, но и те, что лежали рядом, ведь есть большой шанс, что жучки будут и там.



В крупе могут быть жучки / Фото Pexels

Очистка емкостей и банок

Полки, где вы нашли жучков, нужно обязательно почистить, так же как и банки и другие емкости – особенно в углах и впадинах. После этого нужно провести влажную уборку. Советуют протирать поверхности с использованием уксуса или хозяйственного мыла.

Защитите продукты

После того, как вы устраните жучков, очень важно проследить за тем, чтобы не произошло повторного заражения. Советуют для этого хранить все продукты в закрытых емкостях из стекла, бетона или пластика.