Нагар на сковородке выведет обычный лук: давний совет от бабушки

Постоянное использование сковородки приводит к тому, что на ней скапливается жир, который становится нагаром. Вывести его достаточно просто. Вам понадобится лишь уксус и лук.

Еда к сковородке прилипает даже у поваров и опытных хозяек, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Нагар является устойчивой и не достаточно приятной грязью, однако для его выведения не придется потратить много времени.

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Как вывести нагар со сковородки

Чтобы вывести прилипшие остатки жира и пищи со сковородки, вам понадобятся копеечные ингредиенты – лук и уксус. Этот метод рассказала инфлюенсерка Камана Бхаскаран. Когда-то таким образом выводила нагар ее бабушка.

Для эффективного выведения остатков на пригоревшей сковородке нужно нарезать четверть крупной луковицы и выложить на сковороду. Сверху налить четверть стакана уксуса и оставить кипеть на 10 минут. Для идеального результата внутрь можно добавить даже немного соды. После указанного времени нужно губкой или скребком протереть все остатки.



Нагар со сковородки можно легко вывести / Фото Pinterest

Природные ферменты лука помогают расщеплять устойчивые пригоревшие остатки, а кислота уксуса хорошо расщепляет жир и убирает все обугленные частицы. Также этот метод прекрасно нейтрализует запахи.

Способ выведения нагара со сковородки с помощью уксуса – не новый и известный многим. Метод действительно действенным и может справиться с нагаром не хуже, чем химические средства.

Если же хотите применить еще что-то, то можно попробовать лайфхак на основе перекиси водорода и соды. Нужно смешать перекись с содой до кашеобразного состояния, содержимое вылить на сковородку и поставить на плиту на 15 минут, а потом уберите все мягкой губкой и зубной щеткой.