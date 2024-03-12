Как удалить остатки наклеек с только что купленных вещей: простые способы

Удаление наклеек может быть непростой задачей, ведь они редко отдираются равномерно, и могут портить общий вид вашего продукта. Но если иметь соответствующие материалы, избавиться от них возможно.

Липкие остатки наклеек, что очень трудно устранить даже после того, как вы использовали ногти, воду и кучу других средств – это действительно неприятно. Но можно использовать обычные бытовые средства, и проблема решится очень быстро.

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Но перед тем, как вы попробуете различные методы, не забудьте сначала проверить каждый из них на небольшом участке, чтобы предотвратить возможное повреждение или обесцвечивание вашего изделия.

Как удалить остатки наклейки феном

Если у вас дома есть фен и вы еще не пытались оторвать наклейку, тепло от инструмента может очень сильно помочь, ведь оно значительно ослабит клей. Первое, что вам нужно сделать, это горячим воздухом из фена нагреть наклейку в течение 30 секунд. После этого снимите наклейку ногтями или с помощью скребка – например, вы можете использовать пластиковую подарочную карту и тому подобное.

При необходимости вы можете повторить процесс, если остатки наклейки все еще остаются на вашем изделии.

Горячая мыльная вода

Еще один простой, однако эффективное средство для удаления остатков наклейки – это небольшое количество воды с мылом. Для того, чтобы создать правильную смесь, вам нужно добавить несколько капель жидкости для мытья посуды в большую миску с теплой или горячей водой. После этого погрузите изделие, если это возможно, в мыльную воду и дайте ему постоять так в течение 15 минут, пока наклейка не размякнет, и тогда ее остатки начнут подниматься.

После этого вам нужно вытащить предмет из воды и воспользоваться зубной щеткой, или кухонным скребком, чтобы удалить остатки грязи с изделия.

Используйте оливковое масло

Если вы выбираете этот метод, сначала его нужно проверить на каком-то незаметном участке. Учитывайте то, что некоторые виды пластика могут впитывать масло, и тогда на них останутся довольно неприятные пятна.



Оливковое масло может удалить остатки клея / Фото Pexels

Первое, что вам нужно сделать – это с помощью пальцев максимально удалить наклейку с вашего изделия. После этого вам нужно промокнуть какую-то губку или тряпку в оливковом масле и потереть место наклейки, пока вся грязь не исчезнет.

Возможно, вам придется чередовать масло с мыльной водой для того, чтобы избавиться от всей грязи.