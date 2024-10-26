Чтобы избавиться от пятен, можно воспользоваться специальным пятновыводителем, впрочем блогерша Mama Mila нашла несколько оригинальных способов, которые смогут убрать пятна не только на одежде, но и на обуви.

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Мицеллярная вода удаляет пятна

Девушки привыкли использовать мицеллярную воду для ухода за кожей, особенно для смывания макияжа. Впрочем блогерка рассказала, что мицеллярная вода благодаря своему составу способна растворить различные загрязнения.

Удаление пятен на замше

Замша является довольно капризным материалом и требует постоянного ухода, поэтому грязное пятно на кроссовках, особенно светлых, будет довольно сильно заметным. Чтобы не повредить структуру материала народными средствами – воспользуйтесь мицеллярной водой. Жидкость нанесите на ватный диск и легонько протрите пятно. Мицеллярная вода растворит грязь, а обувь сразу станет чистой.

Удаление пятен от макияжа на одежде

Если на одежде есть пятна от губной помады, тональной основы или теней, то достаточно будет лишь нанести мицеллярную воду на ватный диск и протереть загрязненное место. По словам блогера, пятно должно исчезнуть.

Как удалить пятно мицеллярной водой: смотрите видео

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Стирка подушек с эвкалиптовым маслом

В случае, если подушки или плед имеют неприятный запах, их надо постирать с добавлением в воду нескольких капель эвкалиптового масла. Оно сможет освежить ткань и избавить от вредных микроорганизмов. После стирки вещи будут хорошо пахнуть.

Спрей для удаления жира

После приготовления пищи на кухне может не совсем приятно пахнуть. Чтобы избавиться от плохих ароматов, вскипятите 2 стакана воды с четвертью стакана уксуса и кусочками лимона. Дайте смеси закипеть несколько минут, чтобы запах исчез, а воздух стал приятнее.

Этой же смесью можно чистить кухонные поверхности. Разлейте ее в бутылку с распылителем и используйте для очистки кухонных столешниц, плит и шкафов. Спрей позволит удалить жир и грязь, а результат будет сразу заметным.