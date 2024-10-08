По инстаграм-страницей Софии Вебб следит почти 700 тысяч поклонников, поэтому она активно делится различными советами, которые действительно эффективны.

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Блогерша отмечает, что эти лайфхаки способны облегчить ваши заботы и помочь в уборке.

Крем для бритья от пятен на ковре

Возьмите небольшое количество крема для бритья и нанесите на загрязненное место. Легко вотрите, дайте несколько минут на то, чтобы крем вошел в волокна, а потом протрите влажной тряпкой. После этого лайфхака пятно должно исчезнуть.

Нагрев этикетки феном

Липкие этикетки порой не очень хорошо срываются с различных товаров. В таком случае ее надо нагреть феном. Клей станет менее липким, облегчив процесс удаления. Направьте теплый воздух на этикетку и подержите несколько секунд, а потом аккуратно ее снимите.

Водка против затхлого запаха

Небольшое количество водки надо налить в распылитель и опрыскать места, которые надо освежить. Водка способна нейтрализовать плохой запах и дезинфицирует поверхности.

Корица от плодовых мушек

Если на вашей кухне завелись дрозофилы, то избавиться от них можно с помощью палочек корицы. Просто поставьте их в вазу с фруктами. Корица не навредит фруктам, но отгонит своим запахом плодовых мушек.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Сода и соль для яркости одежды

Иногда цвет на одежде может стать тусклым. Переживать в таком случае не стоит, поскольку яркость ей можно вернуть с помощью стакана пищевой соды, смешанной с двумя столовыми ложками соли. Это удалит пятна и освежит цвета, вернув им яркость.