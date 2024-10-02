Как держать баланс между работой и личной жизнью: эксперт Google дала ценные советы

В современном мире с бешеным ритмом жизни, где рабочие задачи порой могут забирать много свободного личного времени, трудно удержать баланс и находить возможность на отдых и качественное времяпрепровождение с родными. Однако этому надо научиться, чтобы не выгореть от работы.

О том, как правильно оптимизировать свое время, рассказала эксперт по производительности Google Лаура Мэй Мартин, пишет CNBC. По ее словам, не стоит распыляться на более, чем 3 задачи одновременно.

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Вам нужно сфокусироваться только на каких-то трех пунктах, поэтому специалист советует каждые 3 месяца пересматривать ключевые приоритеты в жизни. Это означает, что вам стоит сосредоточиться только на основных аспектах жизни, а все остальные на время отложить на второй план. Эксперт рассказала о 3 техниках, которые способны улучшить рабочий процесс.

Пересматривайте цели

Важно определить свои приоритеты и посмотреть, приближают ли ваши действия к поставленным целям. Проверяйте свой календарь и смотрите, уделяете ли вы достаточно времени поставленным задачам.

Есть вероятность, что вы тратите время на менее важные цели, поэтому скажите "нет" тем делам, которые забирают у вас свободные часы.



Не забывайте пересматривать свои цели / Фото Pexels

Определите лучшее время для работы

Распорядок дня позволяет реализовать цели, и если бы у вас был завтра выходной, как бы распределили свои три типа задач и в какой последовательности выполняли бы их?

Подумайте о времени суток, когда вы наиболее продуктивны. Это позволит вам понять, когда именно стоит браться за дела. Сравните свой рабочий и выходной день и определите, какие именно условия позволяют вам работать оптимально: вечер в будний день или возможно в спокойную субботу?

У каждого из нас есть свое "рабочее" время, поэтому отталкивайтесь от того, в какое время суток или дня, чувствуете себя продуктивнее.

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Подготовьте рабочее место

Медлить с задачами мы можем из-за множества мелких дел дома: непомытая посуда, беспорядок в комнате и тому подобное. Неподходящее время на выполнение дел не принесет желаемого результата. Для того, чтобы качественно все выполнить, подготовьте свое рабочее место. Когда ваше пространство будет опрятным, тогда можете приступать к делам.