Во время собеседования каждое слово и фраза имеют значение – и они могут немало рассказать о будущем работодателе, пишет Work.ua. И иногда несколько на первый взгляд невинных предложений могут разоблачить токсичную рабочую среду.

Интересно 3 секрета для успешного собеседования: с ними работа гарантирована

В нашей компании принято работать сверхурочно

Это свидетельствует о том, что вы можете забыть о балансе между нагрузкой и личной жизнью – и в целом об уважении к сотрудникам компании. Работать сверхурочно иногда необходимо, но если это норма, а не исключение – тогда это признак токсичной корпоративной культуры.

У нас быстро заменяют тех, кто не может справиться с работой

Не стоит воспринимать эту фразу за угрозу или намек. Прежде всего – это маркер, указывающий на то, что компания не может оказать поддержку своим работникам, когда те сталкиваются с трудностями.

И если сотрудников просто увольняют вместо того, чтобы помочь им решить проблемы и развиваться дальше – тогда это точно тревожный знак.



Токсичная атмосфера на работе приводит к стрессу / Фото Pexels

У нас все очень динамично и мы не ограничиваемся формальностями

Эта фраза может свидетельствовать о том, что в компании нет четких процессов, стандартов и политики, а в управлении может происходить настоящий хаос. Очень часто такое рабочее место может приводить к стрессу или выгоранию и работника, и целой команды.

Мы ищем командного игрока, который может выполнить любую задачу

Это высказывание – практически завуалированное предупреждение о том, что вам будут давать дополнительную нагрузку и задачи, которые не будут компенсированы. Очень часто в таких компаниях будут ожидать, что работники будут делать больше, чем предусматривает их должность.

Наша компания имеет требовательное руководство, и это стимулирует к достижениям

Когда акцент делается на чрезмерной требовательности руководителей, это может быть признаком, что работать придется под давлением токсичного начальства. И это почти всегда приводит к нездоровой атмосфере в коллективе и стрессу у работников.

Если вы услышали во время собеседования несколько из этих фраз – это практически сигнал о том, что компания имеет серьезные проблемы с корпоративной культурой. И перед тем, как соглашаться на предложение, нужно внимательно его взвесить.