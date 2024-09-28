Під час співбесіди кожне слово і фраза мають значення – і вони можуть немало розповісти про майбутнього роботодавця, пише Work.ua. І іноді кілька на перший погляд невинних речень можуть викрити токсичне робоче середовище.

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У нашій компанії заведено працювати понаднормово

Це свідчить про те, що ви можете забути про баланс між навантаженням та особистим життям – та й в цілому про повагу до співробітників компанії. Працювати понаднормово іноді необхідно, але якщо це норма, а не виняток – тоді це ознака токсичної корпоративної культури.

У нас швидко замінюють тих, хто не може впоратися з роботою

Не варто сприймати цю фразу за погрозу чи натяк. Перш за все – це маркер, що вказує на те, що компанія не може надати підтримки своїм працівникам, коли ті постають перед труднощами.

І якщо співробітників просто звільняють замість того, щоб допомогти їм розв'язати проблеми й розвиватися далі – тоді це точно тривожний знак.



Токсична атмосфера на роботі призводить до стресу / Фото Pexels

У нас все дуже динамічно і ми не обмежуємося формальностями

Ця фраза може свідчити про те, що у компанії немає чітких процесів, стандартів та політики, а в управлінні може відбуватися справжній хаос. Дуже часто таке робоче місце може призводити до стресу чи вигорання і працівника, і цілої команди.

Ми шукаємо командного гравця, який може виконати будь-яке завдання

Це висловлювання – практично завуальоване попередження про те, що вам даватимуть додаткове навантаження та завдання, які не будуть компенсовані. Дуже часто у таких компаніях очікуватимуть, що працівники робитимуть більше, ніж передбачає їхня посада.

Наша компанія має вимогливе керівництво, і це стимулює до досягнень

Коли акцент робиться на надмірній вимогливості керівників, це може бути ознакою, що працювати доведеться під тиском токсичного начальства. І це майже завжди призводить до нездорової атмосфери в колективі та стресу у працівників.

Якщо ви почули під час співбесіди кілька з цих фраз – це практично сигнал про те, що компанія має серйозні проблеми з корпоративною культурою. І перед тим, як погоджуватися на пропозицію, потрібно уважно її зважити.