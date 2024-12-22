Идеальный уход за цикламеном: будет цвести всю зиму

Цикламены это любимые растения многих людей, и все из-за их невероятно красивого цветения. Вот только растения нуждаются в довольно специфическом уходе.

Многие сталкивались с такой проблемой: они покупают цветущий цикламен в магазине, радостно приносят его домой, а уже через несколько недель он начинает усыхать и медленно умирает, сообщает 24 Канал. К счастью, избежать катастрофы возможно благодаря правильному уходу.

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Как ухаживать за цикламеном после покупки

Прежде всего, растению нужно привыкнуть к новой среде. А это значит, что вы должны создать для вазона такие условия, в которых ему будет максимально комфортно. Для растения лучше всего подойдет светлая и прохладная среда, а субстрат не должен оставаться сухим. Если же влаги недостаточно, тогда стоит полить растение – и лучше делать это в поддон.

Также очень важно увеличить влажность воздуха и ни за что не подпитывать цикламены в первый месяц после покупки. Их продают уже хорошо подкормленными, поэтому дополнительные удобрения могут только навредить цикламену.

Избегайте прямых солнечных лучей, что могут попасть на растение, ведь лучше всего в природе растет цикламен именно под деревьями. Попробуйте все же найти достаточно освещенное место, где листья растения не сгорит под прямыми лучами.



Уход за цикламенами очень важен / Фото Pexels

Когда пройдет месяц после покупки, каждые несколько недель в период активного роста и цветения, что обычно происходит осенью и зимой, его нужно подпитывать. Для этого лучше использовать специальные покупные удобрения, предварительно растворенные в воде.

А когда на растении начнут появляться новые листочки, вазон нужно перенести в теплое помещение, постепенно увеличивать полив и добавлять подкормки. Но поливать цикламен лучше под корень, чтобы вода не попадала на верхнюю часть клубня и на побеги. Через такой полив растение может просто сгнить.

Никогда не стоит опрыскивать цикламены – это еще одна ошибка, которая приводит к гибели растения.