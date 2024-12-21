Чаще всего после стирки линяют темные джинсы, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror. Это происходит из-за того, что любой цвет со временем начинает исчезать. Это касается чаще всего черных или темно-синих джинсов. Для предотвращения потери цвета надо сделать простую вещь.

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Как избежать линьки джинсов

Чтобы предотвратить вытекание красителя, который может испортить вещи, темные джинсы перед стиркой рекомендуется выворачивать наизнанку. Также специалисты рекомендуют использовать стиральный порошок, который сохраняет цвет.

Кроме того, стоит время от времени замачивать темные джинсы в уксусе с солью. Это поможет закрепить краситель в ткани и предотвратить процесс выцветания. Нужно лишь смешать немного уксуса с солью в сосуде с водой. Секрет заключается в том, что соль закрепляет краситель в джинсовой ткани, а уксус предотвращает смывание цвета, запечатывая его в волокнах материала.



Уксус с солью помогает сохранить цвет джинсов / Фото Pexels

Добавление кондиционера поможет джинсам сохранить вид и не стать выцветшими. Лучше всего их сушить на веревке на свежем воздухе, а не в сушилке.

В общем джинсовую ткань не стоит часто стирать. Прибегать к стирке в стиральной машинке стоит только тогда, когда вещь грязная или плохо пахнет. Специалисты советуют бросать стирать джинсы один раз из 10 случаев, когда вы будете бросать стирку в стиральную машинку. Если вы будете бросать их в стиральную машину слишком часто, это может привести к тому, что волокна ткани начнут разрушаться и стираться. Кроме того, цвета из джинса начнут исчезать, и ваша вещь преждевременно износится.