Найчастіше після прання линяють темні джинси, пише 24 Канал з посиланням на Mirror. Це відбувається через те, що будь-який колір з часом починає зникати. Це стосується найчастіше чорних чи темно-синіх джинсів. Для запобігання втрати кольору треба зробити просту річ.

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Як уникнути линяння джинсів

Щоб запобігти витіканню барвника, який може зіпсувати речі, темні джинси перед пранням рекомендовано вивертати навиворіт. Також фахівці рекомендують використовувати пральний порошок, який зберігає колір.

Окрім того, варто час від часу замочувати темні джинси в оцті з сіллю. Це допоможе закріпити барвник у тканині й запобігти процесу вицвітання. Потрібно лише змішати трохи оцту з сіллю в посудині з водою. Секрет полягає в тому, що сіль закріплює барвник у джинсовій тканині, а оцет запобігає змиванню кольору, запечатуючи його у волокнах матеріалу.



Оцет з сіллю допомагає зберегти колір джинсів / Фото Pexels

Додавання кондиціонера допоможе джинсам зберегти вигляд та не стати вицвілими. Найкраще їх сушити на мотузці на свіжому повітрі, а не в сушарці.

Загалом джинсову тканину не варто часто прати. Вдаватися до прання у пральній машинці варто лише тоді, коли річ брудна чи погано пахне. Фахівці радять кидати прати джинси один раз з 10 випадків, коли ви вкидатимете прання в пральну машинку. Якщо ви будете кидати їх до пральної машини надто часто, це може призвести до того, що волокна тканини почнуть руйнуватися та стиратися. Окрім того, кольори з джинсу почнуть зникати, і ваша річ передчасно зноситься.