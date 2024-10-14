Идеальный уход за денежным деревом: будет расти, как на дрожжах

Денежное дерево – это чрезвычайно популярное комнатное растение, которое, как верит немало людей, может притягивать в дом достаток. Впрочем, для этого нужно научиться ухаживать за растением.

Денежное дерево – это достаточно большое комнатное растение, и при должном уходе оно может порадовать вас достаточно большим количеством красивых листьев. Дерево может приносить удачу, финансовый успех и процветание. Кроме того, это идеальное комнатное растение для новичков, ведь уход за ним не слишком сложный, пишет Southern Living.

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Как ухаживать за денежным деревом

Как и другие тропические лиственные растения, денежное дерево требует яркого непрямого освещения и высокой влажности для хорошего роста. И оно должно располагаться в горшке, что будет иметь дренажные отверстия, а наполнить его нужно рыхлой, хорошо аэрированной смесью для комнатных растений.

В частом поливе денежное дерево не нуждается: подливать землю нужно только тогда, когда при погружении пальца четыре сантиметра земли уже высохнут. Лучше всего будет повысить влажность в доме, ведь очень часто денежное дерево страдает из-за чрезмерной сухости в доме.

Летом денежное дерево также нуждается в подпитке – для этого можно использовать обычное удобрение для комнатных растений. А с ростом дерева, если вы хотите сохранить плетеный вид растения, новые стебли нужно прикреплять веревкой, пока они не одеревенеют. Единственная обрезка, которая нужна денежному дереву – это удаление старых или больных листочков.



Денежное дерево требует правильного ухода / Фото Pexels

Как размножить денежное дерево

Если вы хотите вырастить еще одно денежное дерево, размножить его можно стеблевыми черенками, или семенами. Вариант с семенами потребует гораздо больше времени для того, чтобы получить взрослое растение, поэтому гораздо проще будет просто взять стебель.

Срезать его нужно по крайней мере на 10 сантиметров чистым, очень острым ножом. На стебле должны быть хотя бы два узла, и срезать нужно прямо под ним. Существует больший шанс укоренения, если вы будете срезать стебель под узлами.

Нижний конец нужно вставить в воду, а затем посадить в горшок. Для быстрого укоренения накройте полиэтиленовым пакетом, чтобы он "надулся". Так для этого черенка вы создадите мини-теплицу, и он сможет легко прорасти.

Для полного приживления черенкам понадобится от 4 до 8 недель. Когда это произойдет, постепенно снимайте пакет на несколько часов в день, чтобы растение акклиматизировалось. В конце концов, когда она будет хорошо чувствовать себя без пакета, ее нужно будет переместить в больший горшок и выставить на подоконник.