Ідеальний догляд за грошовим деревом: ростиме, як на дріжджах

Грошове дерево – це надзвичайно популярна кімнатна рослина, яка, як вірить чимало людей, може притягувати до будинку достаток. Втім, для цього потрібно навчитися доглядати за рослиною.

Грошове дерево – це досить велика кімнатна рослина, і за належного догляду воно може порадувати вас досить великою кількістю красивого листя. Дерево може приносити удачу, фінансовий успіх та процвітання. Окрім того, це ідеальна кімнатна рослина для новачків, адже догляд за нею не надто складний, пише Southern Living.

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Як доглядати за грошовим деревом

Як і інші тропічні листяні рослини, грошове дерево потребує яскравого непрямого освітлення та високої вологості для хорошого росту. І воно має розташовуватися у горщику, що матиме дренажні отвори, а наповнити його потрібно пухкою, добре аерованою сумішшю для кімнатних рослин.

Частого поливу грошове дерево не потребує: підливати землю потрібно тільки тоді, коли при зануренні пальця чотири сантиметри землі вже висохнуть. Найкраще буде підвищити вологість у домі, адже дуже часто грошове дерево страждає через надмірну сухість у будинку.

Влітку грошове дерево також потребує підживлення – для цього можна використати звичайне добриво для кімнатних рослин. А зі зростанням дерева, якщо ви хочете зберегти плетений вигляд рослини, нові стебла потрібно прикріпляти мотузкою, поки вони не задерев'яніють. Єдина обрізка, яка потрібна грошовому дереву – це видалення старих чи хворих листочків.



Грошове дерево потребує правильного догляду / Фото Pexels

Як розмножити грошове дерево

Якщо ви хочете виростити ще одне грошове дерево, розмножити його ви можете стебловими живцями, або ж насінням. Варіант з насінням потребуватиме набагато більше часу для того, аби отримати дорослу рослину, тож набагато простіше буде просто взяти стебло.

Зрізати його потрібно принаймні на 10 сантиметрів чистим, дуже гострим ножем. На стеблі мають бути хоча би два вузли, і зрізати потрібно прямо під ним. Існує більший шанс укорінення, якщо ви будете зрізати стебло під вузлами.

Нижній кінець потрібно вставити у воду, а згодом посадити у горщик. Для швидшого укорінення накрийте поліетиленовим пакетом, аби він "надувся". Так для цього живця ви створите мінітеплицю, і він зможе легко прорости.

Для повного приживлення живцям знадобиться від 4 до 8 тижнів. Коли це станеться, поступово знімайте пакет на кілька годин на день, аби рослина акліматизувалася. Зрештою, коли вона буде добре почувати себе без пакета, її потрібно буде перемістити у більший горщик та виставити на підвіконня.