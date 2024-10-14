Холодна пора року для посадки троянд корисна тим, що стимулює розвиток кореневої системи перед весняним зростанням, пише Plant-growing. Рослини з відкритим корінням можна висаджувати після переходу в стан спокою, коли опаде листя.

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В стані сплячки троянда є морозостійкою, тож заморозки не зможуть їй нашкодити. Найкращим часом для посадки вважається період від середини вересня до середини листопада.

Восени не варто удобрювати рослину, оскільки вони лише послаблять її, а кущі троянд мають бути сильними, щоб пережити зиму. От що треба зробити – це нанести товстий шар мульчі на корені посадженої троянди, щоб захистити землю від замерзання. Це дозволить трояндам укоренитися.

Садити в осінню пору треба лише ті троянди, що сплять (без листя). Активні кущі в період росту, які вирощують в розпліднику, не підійдуть для посадки восени.



Троянди корисно висаджувати восени / Фото Pexels

Плюси осінньої посадки полягають в тому, що земля в цей період є пухкою, а не замерзлою чи перезволоженою. Вона ще після літа доволі тепла, тож сприяє кращому зростанню коренів та швидкому відновленню навесні.

Коріння до зими встигає вкорінитися, тож цвітіння настає набагато швидше влітку від кущів висаджених восени. Для посадки виберіть місце з хорошим дренажем, далеко від коріння дерев, де сонце буде світити 5 годин на день. Ґрунт треба обробити й додати в ямку сухий коров’ячий гній та суперфосфат. Перед посадкою він має трохи настоятися.

Для посадки троянд восени у вас ще є цілий місяць, тож можете сміливо планувати висадку кущів до середини листопада.