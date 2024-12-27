Эта ошибка погубит вашу монстеру: многие люди ее допускают

Монстера обычно –это довольно неприхотливое растение, и ее часто заводят даже неопытные цветоводы. Впрочем, несколько ошибок могут все же стать фатальными.

Монстера – это большой и раскидистый цветок, имеющий резные листья и может украсить любой интерьер. Но если вы не хотите, чтобы она зачахла, нельзя допускать всего нескольких ошибок, сообщает 24 Канал.

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Прямые солнечные лучи

Растение может хорошо переносить пребывание в тени, однако всю красоту покажет только в случае, если будет хорошее освещение. Впрочем, одновременно монстера может существенно пострадать от прямых солнечных лучей – листья могут сгореть, пожелтеть и покрыться ожогами.

Стресс

Часто обрезать, обрывать и вытирать листья монстеры не стоит – растение этого точно не оценит. Лишние прикосновения оно встречает неохотно, и из-за них может начать сохнуть, расти не так активно и увядать. Это – причина, по которой монстеру не советуют ставить слишком близко к остальным цветам – не допускайте столкновения листьев.



Стресс не нравится монстере / Фото Pexels

Жара и холод

Монстера – это тропическое растение, но все же сильную жару она не переносит. Зимой нужно позаботиться о том, чтобы растение находилось в помещении и тепле, где температура не будет больше, чем 20 градусов. Если будет слишком жарко, монстера высохнет, а ее листья скрутятся.

И холод монстера не любит еще больше. Если в помещение меньше, чем 15 градусов, растение замедляет рост и покрывается темными пятнами.

Как правильно ухаживать за монстерой?

Поливать цветок нужно несколько раз в неделю, ведь она любит влагу. Монстера также нуждается в чистоте, поэтому листья протирать все же периодически нужно. Если вы хотите улучшить вид листьев, вы можете также приобрести специальный полироль, или использовать банановую кожуру – она предоставит листьям монстеры блеска.

Вазон нужно расположить в углу комнаты, ведь резкий солнечный свет или его недостаток будут влиять на растение одинаково плохо.