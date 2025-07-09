Огурцы будут родить вплоть до морозов: правильный уход за овощами в июле

Правильный уход за огурцами обеспечит им долгое плодоношение. Для того, чтобы овощи приносили урожай вплоть до морозов, надо уже в июле создать для них идеальные условия. Если этого не сделать, то уже в августе цветение ухудшится, а в начале осени огурцы перестанут расти.

Чтобы продолжить рост огурцов, нужно обеспечить защиту от холода зеленой части, постоянно увлажнять почву, защищать от болезней и вредителей, пишет 24 Канал со ссылкой на "Дом и сад".

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Правильный полив

При недостатке влаги, огурцы могут начать горчить, выгибаться и становиться неровным по толщине. В таком случае овощи надо поливать, особенно тогда, когда засуха и отсутствует дождь. Утренний полив нужно проводить под корень, избегая воды на листьях. Лучшее время – с 6 до 10 утра. Вечерний полив рекомендуется проводить с 19 до 21 часа.

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Обработка против заболеваний

Темный налет или желтые пятна на листьях свидетельствуют о грибковых заболеваниях. Можете использовать 1% раствор бордоской жидкости или "Фитоспорин". Для опрыскивания стоит взять садовый распылитель и обрабатывать листья с двух сторон.

Против паутинного клеща хорошо работает молочная сыворотка разведенная с водой в пропорции 2:1. Для лучшего результата нужно добавить столовую ложку тертого хозяйственного мыла. Полезным является настой золы, два стакана которого надо развести в ведре воды. Альтернативой может быть биопрепарат "Фитоверм".



Уход за огурцами в июле / Фото Pexels

Подкормка

В июле и в конце августа огурцам нужен калий и азот. Для этого в ведре воды нужно растворить столовую ложку сульфата калия и 0,5 килограммов коровяка.

Временное укрытие

Когда начнутся холодные ночи и будет оседать роса, над огуречными грядками нужно установить дуги. Тогда на них набрасывается агроволокно или полиэтиленовая пленка, которые помогут защитить растения от стресса. Таким образом затяжные дожди для огурцов не будут страшными, но в солнечные дни укрытие надо снимать, потому что листья могут сгореть от высокой температуры.

К слову, чтобы улучшить рост огурцов и защитить их от вредителей и болезней, нужно воспользоваться молочной подкормкой.

Мульчирование

Слой мульчи помогает выровнять перепады температуры и влажности. Дачники советуют использовать питательные субстраты – перегной, торф, солому и компост.