Сделайте это с пионами в августе: в следующем году будут цвести вдвое лучше

Август –это все еще горячая пора для садоводов, и забывать об уходе за растениями еще точно нельзя. Именно в этом месяце можно размножать пионы, и сейчас-таки они формируют цветочные почки на следующий год.

Кроме того, что в августе пионы можно размножать, нужно найти время также для того, чтобы как следует ухаживать за молодыми и зрелыми кустами. Только так в следующем году они порадуют вас пышным цветением.

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Размножение пионов в августе

Лучшее время для размножения и высадки цветов – это вторая половина августа и весь сентябрь. И именно к середине августа у растения формируются почки на следующий год. Поэтому пересаживать пионы позже или раньше не рекомендуют, а в октябре проводить пересадку не советуют из-за того, что цветы могут не успеть прижиться.

Омоложение кустов пионов

Пересадка пионов – это отличный способ омолодить и разделить кусты. Это пойдет им только на пользу и усилит цветение, ведь на очень загущенных участках цветы становятся мелкими. Для процедуры омоложения лучше выбирать травянистые пионы в возрасте 4 – 5 лет, а древовидные – 5 – 6 лет. Но можно делить кусты и реже, всего раз в 10 лет, и сделать это будет сложнее из-за того, что корневая система становится очень большой.



Пионы нужно омолаживать / Фото Pexels

Размножение пионов семенами

В августе вы можете также заняться и сбором семян пионов. Высаживать их следует на подготовленный заранее участок, а прорастут растения через полтора года, но готовьтесь к тому, что цветение вы не увидите раньше, чем через 6 лет.

Полученные цветы не сохранят признаков материнского куста, однако из них могут все же получиться интересные растения с необычной окраской и формой цветов.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Обрезка пионов на зиму

Перед тем, как вы начнете высаживать пионы, нужно обрезать с кустов пожелтевшие и сухие листья, а также старые стебли. Оставляйте только отростки длиной 5 – 7 сантиметров. И молодые, и зрелые кусты травянистых пионов нуждаются в ежегодной обрезке, которую проводят осенью, в октябре и ноябре.

Так растения могут подготовиться к холодам и отдохнуть после цветения.