Владельцам розария стоит прекратить обрезать погоны, чтобы остановить рост роз и подготовить растения к спячке, пишут Porady 24. На участке вблизи кустовых роз надо убрать опавшие листья и ветви. Если листья начнут гнить, то заразит цветы, поэтому возле кустов должно быть чисто.

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Как подготовить розы к зиме

Подкормка. Несмотря на то, что некоторые розы еще могут цвести до середины октября, их рост в осеннюю пору все равно замедляется. Осенью надо подкормить розы удобрением с высоким содержанием калия и фосфора. Они усилят цветение и повысят устойчивость растений к холоду.

Обрезка обрезки. Уже после начала ночных заморозков, нужно удалить все бутоны, которые останутся, вырезать слабые побеги, растущие внутрь и лишнюю поросль. Обрезку надо проводить постепенно – от октября до ноября. До заморозков на кусте должно остаться 3 – 5 сильных ветвей с плотной корой и 3 ветви с развитыми почками.



Розу на зиму надо укрывать / Фото Pexels

Укрытие. Процедуру укрытия роз проводят в конце ноября. Их рекомендуется обработать 5%-ным раствором медного купороса, который уничтожит все болезни и грибок. Этот процесс важен для того, чтобы под укрытием не размножались болезнетворные микробы.

Для укрытия используйте большую древесную стружку. Для взрослого куста понадобится от 2-х до 3-х ведер. Чтобы ветер не раздул укрытие, зафиксируйте его досками или лапником. Некоторые садоводы для укрытия роз на зиму используют торф или грунт.

Можно не укрывать на зиму парковые розы и зимостойкие сорта. Их достаточно будет замульчировать, окучив торфом или компостом на высоту 15 сантиметров.