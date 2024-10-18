Волосы станут ощутимо гуще: 4 простых домашних метода

Волосы и прическа – это важные атрибуты любого образа, и всегда хочется, чтобы они выглядели как можно лучше. Но вам необязательно тратить много денег в салоне, чтобы получить желаемый результат.

С возрастом истончение волос, к сожалению, неизбежно. Но это не значит, что вы должны навсегда смириться с тонкими прядями. На самом деле есть несколько достаточно простых вещей, которые вы можете сделать самостоятельно, чтобы улучшить состояние своих волос, пишет Woman`s World.

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Сделайте скраб для кожи головы

Когда мертвые клетки кожи и остатки продуктов для ухода за волосами накапливаются на коже головы, рост волос может существенно замедлиться. Но это не значит, что с этим нельзя справиться: вы можете сами приготовить скраб для кожи головы. Например, вы можете использовать сахар и розмариновое масло, или готовый скраб из магазина.

Это поможет устранить любую грязь и шелушащуюся кожу,, а также может помочь с накоплением перхоти.

Используйте маски для волос

Секущиеся кончики – это то, что может испортить любую прическу. И для того, чтобы предотвратить их появление, вы можете использовать маски для волос. Всего одного использования в неделю будет вполне достаточно для глубокого увлажнения и оздоровления волос. Маска поможет увлажнить кончики и снизить ломкость, которая приводит к выпадению волос.



Маска для волос очень важна / Фото Pexels

Не забывайте о кондиционере

Маски – это очень важно, но и бальзам-ополаскиватель может пригодиться. Не забывайте после каждого мытья головы пользоваться бальзамом перед шампунем для того, чтобы создать барьер, который помешает шампуню лишать волосы всех важных натуральных жиров.

Часто именно "слишком глубокое" очищение шампунем и приводит к сухости и ломкости волос.

Используйте правильную технику расчесывания

Возможно, вы привыкли проводить щеткой от самых корней до кончиков, парикмахеры убеждают, что такая техника может привести к порче волос и повреждения всей засечки.

Вместо этого лучше начинать с кончиков и постепенно продвигаться вверх – так вы избежите образования клубков в волосах и минимизируете их выпадение и повреждение.