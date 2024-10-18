Плита – это то место в доме, которое должно всегда оставаться чистым, ведь именно здесь готовится еда для всей семьи. І Porady 24 подобрали несколько лайфхаков, которые помогут очистить решетку для плиты очень легко и за считанные минуты.

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Как почистить решетку газовой плиты

Неважно, какой метод вы выберете, прежде всего важно помнить об осторожности и технике безопасности. Решетка плиты непосредственно контактирует с огнем, поэтому на них после мытья не должно остаться частиц мочалки или других легковоспламеняющихся вещей. Прежде всего, во время сгорания они заполнят вашу кухню неприятным запахом, а в худшем случае могут и вступить в химическую реакцию.

Не забывайте и о коже рук, ведь если вы используете химические вещества, которые могут навредить, нужно обязательно перед этим одеть специальные перчатки.

Для того, чтобы сэкономить время на уборке, обычно рекомендуют начинать уборку на кухне сразу же после использования газовой плиты. И если вы отчистите пятна жира и грязи с помощью обычной салфетки, то справиться с жиром и грязью может быть несколько сложнее.



Решетку на плите нужно мыть / Фото Pexels

Поэтому что делать для того, чтобы отмыть с решетки пятна, которые уже усохли? Для этого можно использовать несколько достаточно универсальных методов.

Вываривание

Налейте в большую кастрюлю воду и нагрейте ее. В емкость должны поместиться все части решетки. Кипяток поможет размягчить жировой налет, а после этого избавиться от него будет в разы проще. Нужно будет также потереть прутья скребком. Если же загрязнения незначительные, достаточно будет и просто губки.

Отпаривание

Если у вас есть пароочиститель, проблему можно решить за несколько минут. Устройство может смягчить грязь, и после этого нужно будет только тщательно потереть решетку тряпкой.

Горчичный порошок

Этот вариант, вероятно, не приходил вам в голову, но он достаточно действенный и простой. Порошок нужно распределить по решетке и оставить на час – полтора. После этого прутья отчистите нержавеющим скребком или ершиком, а затем промойте в воде.

Уксус

Достаточно будет 9% раствора уксуса для того, чтобы хорошо почистить решетку на плите. Средство будет иметь сильный, специфический запах, поэтому лучше предварительно открыть окно для проветривания.